Șeful ANAF spune că trebuie corectat modul în care se calculează deficitul de TVA și dă un exemplu: „modul în care tratăm gemul pe care îl face în casă bunica”

de Vlad Bălănescu

Șeful ANAF spune că trebuie corectat modul în care se calculează deficitul de TVA și dă un exemplu: „modul în care tratăm gemul pe care îl face în casă bunica”Acest an a arătat foarte clar că economia României are multe probleme. Măsurile luate pentru acoperi deficitul țării, în primul rând majorarea TVA-ului, au lovit în plin mediul de afaceri dar și cetățenii de rând care au resimțit majorarea prețurilor. Inflația a crescut și se apropie de 10%, numărul firmelor care și-au suspendat activitatea sau au fost dizolvate a crescut semnificativ față de anul 2024 (amănunte aici).

O altă problemă a economiei este așa numitul „gap de TVA”, astfel spus, diferența dintre cât TVA ar trebui să încaseze statul și cât încasează efectiv statul. Potrivit specialiștilor citați de Digi24, acesta este un indicator pentru a măsura frauda fiscală, evaziunea fiscală insolvențele și erorile administrative. Și România stă prost la acest capitol, având cel mai amre GAP de TVA din Uniunea Europeană.

Noul șef al ANAF, Adrian Nica, care a fost numit la începutul lunii octombrie, a găsit însă și una dintre cauze pentru acest dezechilibru în economia țării. Într-un interviu acordat Antena 3, el a spus că, una dintre cauze este „modul în care tratăm gemul pe care îl face în casă bunica”. La modul general, el a vorbit despre „producția pe care România o înregistrează, fiind specificul acestei țări, atunci când vorbim de autoconsum”, el spunând că acest tip de producție este calculată la Gap-ul de TVA.

El a subliniat că problema este modalitatea în care de calcul a acestei diferențe de TVA: „Am văzut că ţările vecine, cum ar fi Bulgaria, au solicitat asistenţă de specialitate pentru a avea o formulă corectă de calcul a acestor diferenţe, când vorbim de gap-ul de TVA în mod special. Asta încercăm să facem şi noi, să ne prezentăm mai bine şi mai corect către Comisia Europeană. TVA e cea mai prost colectată taxă dintre toate în România, avem cel mai mare gap la TVA din Uniunea Europeană, din 100 de lei colectăm 65 de lei, deci o treime rămâne necolectată. Nu colectăm ce ar trebui să colectăm”.

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
