Șefiile caselor județene de sănătate din Regiunea Nord-Est, scoase la concurs

Posturile de director general de la casele casele de asigurări de sănătate din județele Regiunii Nod-Est au fost scoase la concurs de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Prin anunțul publicat de CNAS sunt vizate de ocuparea prin examen nu doar funcțiile de conducere din județele Neamț, Suceava, Botoșani, Iași, Bacău și Vaslui, ci și acelea din celelalte județe, inclusiv de la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București și de la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești.

Dosarele pot fi depuse până la data de 4 iunie, urmând ca pe 9 iunie să se afișeze rezultatele selecției dosarelor, etapă care poate fi contestată. „Concursul constă într-o probă scrisă ce se va desfășura în data de 18.06.2026, începând cu ora 10:00 și interviu ce se va desfășura în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, respectiv în data de 23.06.2026”, conform anunțului de concurs. Planul de management al fiecărui candidat se depune simultan cu dosarul de înscriere.

Sunt impuse condiții generale pentru participarea la examen, dar sunt și condiții specifice, iar cine dorește șefia unei case de asigurări de sănătate trebuie să aibă studii de management medical, vechime în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcției de cel puțin 5 ani și minim 2 ani de activitate desfășurată în funcții de conducere. Nu pot participa cei care nu sunt asigurați în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, aceasta fiind una din condițiile impuse de organizator.

Horațiu Moldovan, președintele CNAS, susține că va fi un concurs corect, fără ingerințe politice sau de altă natură: „Sistemul de asigurări sociale de sănătate continuă procesul de eficientizare. De această dată, vorbim despre eficientizarea resurselor umane și despre consolidarea unui management profesionist la nivelul celor 43 de case de asigurări de sănătate.

Continuăm creșterea transparenței acestei instituții, pentru că un sistem de sănătate modern se bazează pe încredere între toți actorii implicați: pacient, medic și instituții.

CNAS are obligația să continue drumul eficientizării și al transparenței. După echilibrarea balanței dintre venituri și cheltuieli, dintre numărul celor care contribuie și al celor care beneficiază de servicii medicale, este nevoie de stabilitate și de implicarea totală a managerilor de sistem de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.

Va fi un concurs corect, fără ingerințe politice sau de altă natură. Sistemul de asigurări de sănătate are nevoie de directori competenți, care pot fi evaluați obiectiv, pe criterii de performanță — singurele criterii după care vor răspunde în fața CNAS pe durata mandatelor lor”, se arată în postarea pe Facebook a lui Horațiu Moldovan, președintele CNAS.

