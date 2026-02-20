JUSTIŢIEACTUALITATEEVENIMENT

Șefii tuturor Curților de Apel îi cer lui Nicușor Dan reexaminarea legii pensiilor magistraților

de Vlad Bălănescu

Președinții celor 16 Curți de Apel din România și ai Curții Militare de Apel au transmis un memoriu către Administrația Prezidențială, solicitându-i președintelui Nicușor-Dan Dan să ceară reexaminarea în Parlament a legii privind pensiile de serviciu ale magistraților, înainte de promulgare.

Semnatarii invocă prerogativa constituțională din art. 77 alin. (2) și susțin că legea ridică probleme de corelare cu dreptul UE (art. 148 din Constituție) și cu jurisprudența CJUE, în special prin prisma garanțiilor materiale ale independenței justiției.

Șefii tuturor Curților de Apel îi cer lui Nicușor Dan reexaminarea legii pensiilor magistrațilorÎn document sunt criticate modificările privind:

-creșterea vârstei de pensionare către 65 de ani;

-condiția de 35 de ani vechime totală (cu minimum 25 în funcții juridice);

-reducerea cuantumului (de la 80% la 55% din baza de calcul) și plafonarea netului la 70%;

-actualizarea pensiilor doar cu inflația.

Memoriul menționează și problema datei de intrare în vigoare (1 ianuarie 2026), dată deja depășită, precum și riscul unor efecte asupra funcționării sistemului judiciar.

Legea a trecut recent de controlul de constituționalitate a priori (decizia CCR din 18 februarie 2026, nepublicată la data redactării memoriului, potrivit documentului), iar acum decizia privind reexaminarea revine președintelui. (M.N.)

Memoriul poate fi consultat aici.

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
Incendiu cu victimă la Bâra – o persoană a murit carbonizată
Articolul următor
Drumul Expres Bacău – Piatra-Neamț: CNSC a respins toate contestațiile. CNIR va semna contractul de 5,17 mld. Lei

Ultima ora

ACTUALITATE

Drumul Expres Bacău – Piatra-Neamț: CNSC a respins toate contestațiile. CNIR va semna contractul de 5,17 mld. Lei

Drumul Expres Bacău – Piatra-Neamț: CNSC a respins toate contestațiile. CNIR merge la semnarea contractului de 5,17 mld. Lei
ACTUALITATE

Incendiu cu victimă la Bâra – o persoană a murit carbonizată

Un puternic incendiu a mistuit locuința unui sătean din...
ACTUALITATE

Vacanța de schi la Serbările Zăpezii de la Durău Park!

Dăm drumul la distracție și în acest weekend (20-22...
SOCIAL

Intervenție salvatoare la Gherăești: doi bărbați au fost scoși din casa în flăcări de „mascații” de la IPJ Neamț

Doi bărbați surprinși de incendiu în locuința lor din...
ACTUALITATE

Misiune de salvare în Dumbrava Roșie: pompierii au scos o bovină căzută într-o fosă

Pompierii au intervenit joi, 19 februarie 2026, în jurul...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale