Șefii tuturor Curților de Apel îi cer lui Nicușor Dan reexaminarea legii pensiilor magistraților

Președinții celor 16 Curți de Apel din România și ai Curții Militare de Apel au transmis un memoriu către Administrația Prezidențială, solicitându-i președintelui Nicușor-Dan Dan să ceară reexaminarea în Parlament a legii privind pensiile de serviciu ale magistraților, înainte de promulgare.

Semnatarii invocă prerogativa constituțională din art. 77 alin. (2) și susțin că legea ridică probleme de corelare cu dreptul UE (art. 148 din Constituție) și cu jurisprudența CJUE, în special prin prisma garanțiilor materiale ale independenței justiției.

În document sunt criticate modificările privind:

-creșterea vârstei de pensionare către 65 de ani;

-condiția de 35 de ani vechime totală (cu minimum 25 în funcții juridice);

-reducerea cuantumului (de la 80% la 55% din baza de calcul) și plafonarea netului la 70%;

-actualizarea pensiilor doar cu inflația.

Memoriul menționează și problema datei de intrare în vigoare (1 ianuarie 2026), dată deja depășită, precum și riscul unor efecte asupra funcționării sistemului judiciar.

Legea a trecut recent de controlul de constituționalitate a priori (decizia CCR din 18 februarie 2026, nepublicată la data redactării memoriului, potrivit documentului), iar acum decizia privind reexaminarea revine președintelui. (M.N.)

Memoriul poate fi consultat aici.