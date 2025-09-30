Ședințe de lucru la Consiliul Județean Neamț pe tema reorganizării centrelor sociale
Ședințe de lucru la Consiliul Județean Neamț pe tema reorganizării centrelor sociale

Astăzi, președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel-Vasilică Harpa, a avut două ședințe de lucru cu șefii centrelor sociale pentru copii și pentru adulți, aflate în subordinea / coordonarea DGASPC. Principala temă de discuție a fost identificarea unor soluții de reorganizare, în vederea realizării de economii în actualul context.

În zilele următoare vor continua discuțiile, prin analizarea situației din fiecare centru în parte. Printre măsurile avute în vedere se numără:

  • posibilitatea comasărilor de personal,
  • ⁠reorganizarea centrelor pentru adulți ca structuri fără personalitate juridică;
  • regândirea serviciilor de pază și a celor economico-administrative,
  • omogenizarea programelor folosite în contabilitate,
  • efectuarea micilor reparații din fonduri proprii.

Președintele Consiliului Județean Neamț a subliniat că prioritățile rămân serviciile acordate beneficiarilor și asigurarea funcționării în bune condiții a centrelor.

„Scopul nostru este să eficientizăm activitatea și să reducem cheltuielile, fără a afecta în niciun fel serviciile de care beneficiază cei aflați în grija noastră. Vom analiza în detaliu situația fiecărui centru, iar în perioada următoare vom lua decizii care pot viza regândirea serviciilor de pază, a celor economico-administrative, dar și posibile comasări de personal, acolo unde este cazul.

În același timp, am precizat că îmi doresc să evităm restructurările de personal, prin reorganizarea activității, se va renunța la posturile vacante, pentru a elimina birocrația și pentru a se reduce costurile. Pentru centrele destinate adulților, vom propune o modificare legislativă prin care contribuția beneficiarilor să fie stabilită proporțional cu veniturile fiecăruia, și nu uniform, așa cum este în prezent. Consider că aceasta este o măsură echitabilă și necesară, pentru a putea asigura funcționarea și dezvoltarea acestor servicii. Prioritatea noastră rămâne aceeași: să oferim sprijin și condiții decente copiilor și adulților din sistemul social județean”, a declarat președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel-Vasilică Harpa.

Au fost prezenți directorii centrelor pentru adulți : COMPLEXUL REZIDENȚIAL DE SERVICII SOCIALE ”BARBARA STAMM” Păstrăveni, Complexul pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Roman, Complexul de Servicii pentru Comunitate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Roman, CSPAD Dragomirești, CSPAD Oșlobeni, Complex servicii sociale Tg Neamț, CIAPAD Bozieni,  COMPLEXUL REZIDENȚIAL DE SERVICII SOCIALE RĂZBOIENI, și șefii centrelor pentru copii „Ozana” Tg Neamț, ”Elena Doamna” Piatra Neamț, ”Ion Creanga” Piatra Neamț, „Romanița” Roman, „Familia mea„-Roman, CSRCTD Piatra Neamț (Sancta Maria), și ai celor doua centre de recuperare de zi pentru copiii cu dizabilități din Piatra Neamț.

