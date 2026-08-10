Secetă. Neamțul este cel mai afectat județ din țară. Localități unde sunt probleme

Administrația Apelor Române a transmis că, din cauza secetei, în 14 județe din țară sunt restricţii în alimentare, cele mai multe localități afectate fiind în Neamț, după care urmează Bihor. Aceasta era situația la finalul săptămânii trecute și nu sunt semnale că s-ar reglementa, ci, din contră, se va acutiza.

„Seceta îşi face simţite efectele în tot mai multe comunităţi. Deficitul de precipitaţii şi temperaturile ridicate din ultimele luni pun o presiune tot mai mare asupra resurselor de apă. 133 de localităţi din 14 judeţe se confruntă cu restricţii în alimentarea cu apă prin sistemele centralizate, ca urmare a diminuării resurselor disponibile. Cele mai multe sunt în judeţele Neamţ, 39 de localități şi Bihor, 30”, a comunicat, pe 7 august, instituția menționată.

În această dimineață, la emisiunea „Cafeaua de dimineață” de la Mesagerul de Neamț, Vlad Angheluță, managerul firmei ApaServ, a dat detalii despre situația din zonele unde compania operează. A detaliat, spunând că au fost instituite restricții în diferite localități și că debitele unor râuri sunt în scădere drastică de la o zi la alta. ApaServ operează doar în 33 de localități, în județ fiind 83 de unități teritorial administrative.

„Probleme sunt în zona nord, comunele Vânători, Răucești, Grumăzești, Agapia, Bălțătești. La fel, în Traian și Zănești, iar furnizare cu intermitențe la Bodești, Dobreni. La Rediu, unde este un sistem independent și care nu prea a avut probleme, dar consumul crescând foarte mult în perioada de vară, au mai fost intermitențe, dar încă sunt într-o situație bună”, a afirmat directorul ApaServ.

De vineri, 7 august, două mari comunități din zona Roman, Săbăoani și Cordun, aproximativ 20.000 de locuitori, au apă cu porția. Alimentarea acestora se făcea din sursa de la Timișești, dar nivelul pânzei freatice a scăzut, astfel că s-a decis furnizarea timp de 8 ore pe zi, în intervalele 06:00 – 10:00 și 18:00 – 22:00. Managerul Angheluță a mai spus că în această zonă nu au fost restricții niciodată.

„Debitul în drenul de la Timișești este la minime istorice. Din datele de la Apele Române, debitul râului Neamțu, care alimentează și captarea noastră de la Preotești și cea de la Lunca, este mic. La confluența cu Moldova, sau în amonte de unde captăm o parte din apa necesară zonei nord era un debit multianual, ca medie, între 2 și 3 metri cubi pe secundă. La momentul de față s-a transformat într-un debit istoric minim de 0,2 metri cubi”, a declarat directorul companiei.

La finalul săptămânii trecute, în ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a decis interzicerea utilizării apei potabile pentru udarea gazonului, umplerea piscinelor și spălarea curților și mașinilor. O altă măsură este monitorizarea stării tehnice şi igienico-sanitare a fântânilor publice, cişmelelor şi izvoarelor locale, pentru a putea fi, la nevoie, utilizate.

Dan Sofronia