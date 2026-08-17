Seceta apasă pe Neamț: râurile au debite de doar 24%, dar culturile agricole nu sunt încă grav afectate

Perioada prelungită fără precipitații și temperaturile ridicate se resimt tot mai clar în județul Neamț. Debitele cursurilor de apă au scăzut la numai 24% din media multianuală lunară, însă, deocamdată, agricultorii nu au solicitat evaluarea pagubelor produse de secetă.

Potrivit Sistemului de Gospodărire a Apelor Neamț, la data de 17 august, situația râurilor este una dificilă, fără a fi însă atins un prag critic. „Debitele cursurilor de apă astăzi, 17 august 2026, sunt la 24% din media multianuală lunară, extraordinar de scăzute. Dar trebuie menționat faptul că nu a secat niciun râu din cele pe care le avem în monitorizare”, a declarat Teodor Stratu, directorul SGA Neamț.

O veste bună este legată de acumularea Bicaz – Izvorul Muntelui. Lacul se află la cota 502 și este departe de nivelul de avarie, susțin reprezentanții instituției. Precipitațiile de la începutul verii au contribuit la refacerea rezervei de apă, iar la un moment dat coada lacului a ajuns până în zona viaductului.

În agricultură, seceta nu a generat, până acum, pierderi majore. Direcția pentru Agricultură Neamț nu a primit solicitări din partea fermierilor pentru constatarea pagubelor, iar gradul de afectare al culturilor este estimat sub pragul de 30%.

„Deocamdată, efectele temperaturilor ridicate și ale secetei nu se regăsesc la nivelul culturilor din județul Neamț, gradul de afectare fiind sub limita de 30%. Desigur, plantele suferă din cauza temperaturilor ridicate, dar la noi nu este situația care se înregistrează în vestul țării”, a precizat Traian Pomohaci, directorul Direcției pentru Agricultură Neamț.

Acesta a arătat că nopțile mai răcoroase și roua formată dimineața ajută plantele să suporte mai bine canicula. Totuși, dacă lipsa ploilor va continua, fermierii ar putea cere constatarea pagubelor în septembrie.

Pentru 18 și 19 august sunt prognozate ploi și o răcire temporară a vremii. Canicula ar urma însă să revină spre finalul săptămânii, când la Piatra-Neamț sunt estimate maxime de 34-35 de grade Celsius, cu minime nocturne de 20-21 de grade.

Z.C.