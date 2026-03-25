Se strică vremea – meteorologii anunță vânt, ploi moderate și ninsori la munte

Foarte aproape de cea de-a doua lună de primăvară vremea frumoasă devine amintire și timp de 5 zile este în vigoare o informare meteorologică care vizează întreaga țară. Atenționarea intră în vigoare pe 26 martie, de la ora 12:00 și este valabilă până pe 30 martie, la 10:00. Specialiștii anunță intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, ninsori la munte și strat de zăpadă.

„Temporar vor fi intensificări ale vântului, joi (26 martie) în Banat, Crișana, Moldova și sudul Transilvaniei și noaptea îndeosebi în Oltenia și Muntenia, iar vineri (27 martie) și sâmbătă (28 martie) în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 45-55 km/h. La munte, mai ales la altitudini mari, vor fi rafale de peste 70-80 km/h”, anunță Administrația Națională de Meteorologie.

De pe 27 martie ploile se vor extinde dinspre sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile. La munte, cu precădere la altitudini mai mari de 1.700 metri, la început în Carpații Meridionali apoi și în restul zonelor montane va ninge și se va depune strat de zăpadă, local consistent. „Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă moderate de 20-25 l/mp și local de peste 35 l/mp, cu precădere în sudul și sud-vestul țării, precum și în zonele montane și submontane”, mai arată sursa citată. (G. S.)