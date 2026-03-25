Se strică vremea – meteorologii anunță vânt, ploi moderate și ninsori la munte

de Vlad Bălănescu

Foarte aproape de cea de-a doua lună de primăvară vremea frumoasă devine amintire și timp de 5 zile este în vigoare o informare meteorologică care vizează întreaga țară. Atenționarea intră în vigoare pe 26 martie, de la ora 12:00 și este valabilă până pe 30 martie, la 10:00. Specialiștii anunță intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, ninsori la munte și strat de zăpadă.

Temporar vor fi intensificări ale vântului, joi (26 martie) în Banat, Crișana, Moldova și sudul Transilvaniei și noaptea îndeosebi în Oltenia și Muntenia, iar vineri (27 martie) și sâmbătă (28 martie) în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 45-55 km/h. La munte, mai ales la altitudini mari, vor fi rafale de peste 70-80 km/h", anunță Administrația Națională de Meteorologie.

De pe 27 martie ploile se vor extinde dinspre sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile. La munte, cu precădere la altitudini mai mari de 1.700 metri, la început în Carpații Meridionali apoi și în restul zonelor montane va ninge și se va depune strat de zăpadă, local consistent. „Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă moderate de 20-25 l/mp și local de peste 35 l/mp, cu precădere în sudul și sud-vestul țării, precum și în zonele montane și submontane", mai arată sursa citată. (G. S.)

Vlad Bălănescu
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Botoșani. Percheziții în cazul unui dosar de contrabandă cu țigarete
VATRION și Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu-Neamț digitalizează 7.000 de ani de istorie prin scanare laser 3D și fotogrametrie
Neamț. Moarte cumplită într-o gospodărie din Crăcăoani: un bărbat a fost strivit de propria remorcă

Un accident banal, petrecut în propria curte, s-a transformat...
Carburanții, pretext de război politic. Sindicatele refuză dialogul cu Guvernul și merg la PSD

Proiectul de ordonanță de urgență privind temperarea prețurilor la...
Bacău. Explozie urmată de incendiu într-un apartament. 22 de persoane au fost evacuate

O explozie urmată de un incendiu a avut loc...
23 de percheziții în domeniul silvic, de Ziua Pădurilor

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și...
Autostrada A8 Tg Neamț – Tg Frumos: UMB câștigă în instanță, reevaluare pentru contractul de peste 1,4 miliarde euro

Curtea de Apel București a admis acțiunea formulată de...

