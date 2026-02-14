Se întoarce iarna. Meteorologii anunță strat de nea și ninsori viscolite

După ce ziua de 14 februarie a adus valori termice primăvăratice, iar la Piatra Neamț s-au înregistrat 14 grade, iarna se întoarce în forță. Meteorologii au emis o informare de vreme rea valabilă în toată țara, care intră în vigoare pe 14 februarie, la ora 23:00 și expiră pe 16 februarie, la ora 08:00. Specialiștii anunță precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă, ghețuș, intensificări ale vântului, viscol și răcire. „În intervalul menționat temporar vor fi precipitații în general moderate cantitativ și se vor acumula 10…15 l/mp și izolat 20…30 l/mp. Precipitațiile vor fi mai ales sub formă de ploaie, iar la munte treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat nou de zăpadă (în special la altitudini de peste 1500 m), de 10…15 cm și izolat în jurul a 20 cm. Pe parcursul zilei de duminică (15 februarie) și în noaptea de duminică spre luni (15/16 februarie), ninsori și lapoviță vor fi și în Moldova, local în Transilvania, Maramureș și Dealurile de Vest, unde se va depune strat de zăpadă în general de 5…8 cm. Pe alocuri se va forma ghețuș”, anunță Administrația Națională de Meteorologie.

Temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40…60 km/h. Vremea se va răci accentuat duminică, 15 februarie, în jumătatea de nord a țării, apoi și în rest. Jumătatea estică a județului Neamț este sub avertizare cod galben de ninsori viscolite și strat de zăpadă de pe 15 februarie, de la ora 14:00, până pe 16 februarie, ora 08:00. „În județele Botoșani, Iași, în zona joasă a județelor Suceava, Neamț, Bacău, precum și în zona de munte a județelor Caraș Severin, Hunedoara, Gorj, Buzău, Vrancea și Covasna temporar va ninge viscolit, se va depune strat de zăpadă în medie de 5…15 cm și vizibilitatea va fi redusă. Vântul va avea viteze la rafală de 50…60 km/h și izolat de 70…80 km/h”, spun meteorologii.

FOTO meteoromania.ro