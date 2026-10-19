Se întâmplă în România. Un elev de gimnaziu și-a înjunghiat profesoara!
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Se întâmplă în România. Un elev de gimnaziu și-a înjunghiat profesoara!

Vlad Bălănescu
de Vlad Bălănescu

Situația șocantă la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița – un elev de clasa a VII-a și-a înjunghiat profesoara și un alt elev, care a încercat să intervină, a fost rănit.

Se întâmplă în România. Un elev de gimnaziu și-a înjunghiat profesoara!
Sursă foto: Captură video ziarul Bistrițeanul

Cercetările se desfășoară sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la omor calificat”, a declarat pentru HotNews prim-procurorul PT Bistrița Năsăud, Adrian Briciu.

Poliția Bistrița Năsăud a oferit mai multe detalii despre cum s-a întâmplat atacul.

„În dimineaţa zilei de 19 octombrie, în jurul orei 8:40, poliţiştii au fost sesizaţi, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că un elev de clasa a VII-a, al unei unităţi de învăţământ din municipiul Bistriţa, ar fi agresat cu un cuţit o profesoară şi un alt elev. Elevul a fost imobilizat de poliţişti şi se află în custodia acestora”, a anunțat IPJ Bistrița-Năsăud.

Ziarul Bistrițeanul precizează că agresorul ar avea 13 ani, fiind de curând transferat de la altă școală. El a înjunghiat-o pe profesoara de matematică în zona capului.

Profesoara a fost preluată de ambulanță și transportată la spital. Elevul rănit a primit îngrijiri la fața locului, iar apoi a fost și el transportat la spital.

Z.C.

Autor:

Vlad Bălănescu
Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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