VIDEO. Se întâmplă acum! Controale inopinate în barurile și cafenelele din Piatra-Neamț

Actualizare: IPJ Neamț a confirmat faptul că este în desfășurare, în cursul zilei de joi, un control organizat de Poliția Municipiului Piatra- Neamț și Biroul de Siguranță Școlară pentru a identifica eventualii elevi care absentează de la cursuri și își petrec timpul în unități de alimentație publică din oraș. Vom reveni cu detalii privind rezultatul acestor controale și cu imagini, imediat ce acestea vor fi disponibile.

(Video – imagini surprinse de martori într-un bar din cartierul Precista)

Știre iniațială: Echipaje ale Poliției Municipiului Piatra-Neamț efectuează controale inopinate, joi, 6 noiembrie, în baruri, cafenelele și alte unități de alimentație publică din Piatra-Neamț. Conform informațiilor primite de la martori, oamenii legii ar fi însoțiți și de câini specializați în căutarea de droguri și etnobotanice.

Tema acestor verificări pare a fi, potrivit martorilor, verificări legate de elevii care chiulesc de la cursuri și își pierd vremea prin astfel de locații.

De regulă, în astfel de controale sunt implicați și polițiștii de la Biroul de Siguranță Școlară Neamț, dar și jandarmi.

Angela Croitoru