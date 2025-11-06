SOCIALACTUALITATE

VIDEO. Se întâmplă acum! Controale inopinate în barurile și cafenelele din Piatra-Neamț

de Vlad Bălănescu

Actualizare: IPJ Neamț a confirmat faptul că este în desfășurare, în cursul zilei de joi, un control organizat de Poliția Municipiului Piatra- Neamț și Biroul de Siguranță Școlară pentru a identifica eventualii elevi care absentează de la cursuri și își petrec timpul în unități de alimentație publică din oraș. Vom reveni cu detalii privind rezultatul acestor controale și cu imagini, imediat ce acestea vor fi disponibile.

(Video – imagini surprinse de martori într-un bar din cartierul Precista)

Știre iniațială: Echipaje ale Poliției Municipiului Piatra-Neamț efectuează controale inopinate, joi, 6 noiembrie, în baruri, cafenelele și alte unități de alimentație publică din Piatra-Neamț. Conform informațiilor primite de la martori, oamenii legii ar fi însoțiți și de câini specializați în căutarea de droguri și etnobotanice.

Tema acestor verificări pare a fi, potrivit martorilor, verificări legate de elevii care chiulesc de la cursuri și își pierd vremea prin astfel de locații.

 

De regulă, în astfel de controale sunt implicați și polițiștii de la Biroul de Siguranță Școlară Neamț, dar și jandarmi.

Angela Croitoru

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
FOTO. DRDP intervine la Bicaz Chei pentru derocarea unei stânci cu pericol de prăbușire
Articolul următor
Neamț. Închisoare cu executare pentru sejururi neachitate

Ultima ora

INFRACȚIONAL

Lemn confiscat de polițiști în urma unui flagrant

Peste 50 de metri cubi de lemn au fost...
ACTUALITATE

Ce impact a avut internetul pentru omenire

Internetul este poate una dintre cele mai revolutionare inventii...
ACTUALITATE

Neamț. Închisoare cu executare pentru sejururi neachitate

O femeie de 57 de ani, din Roman, a...
Stiri fierbinti

FOTO. DRDP intervine la Bicaz Chei pentru derocarea unei stânci cu pericol de prăbușire

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași anunță restricții...
INFRACȚIONAL

Operațiunea „JUPITER 4” – acțiuni extinse în județele Moldovei 

Acțiunea Parchetului General intitulată Operațiunea „Jupiter 4”, a adus...

Categorii

INFRACȚIONAL

Lemn confiscat de polițiști în urma unui flagrant

Peste 50 de metri cubi de lemn au fost...
ACTUALITATE

Ce impact a avut internetul pentru omenire

Internetul este poate una dintre cele mai revolutionare inventii...
ACTUALITATE

Neamț. Închisoare cu executare pentru sejururi neachitate

O femeie de 57 de ani, din Roman, a...
Stiri fierbinti

FOTO. DRDP intervine la Bicaz Chei pentru derocarea unei stânci cu pericol de prăbușire

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași anunță restricții...
INFRACȚIONAL

Operațiunea „JUPITER 4” – acțiuni extinse în județele Moldovei 

Acțiunea Parchetului General intitulată Operațiunea „Jupiter 4”, a adus...
Stiri fierbinti

O persoană și-a pierdut viața într-un accident feroviar, în stația CFR Roznov

O persoană și-a pierdut viața într-un accident feroviar, în stația CFR Roznov
Social Neamț

Tragedie în județul Neamț: un bărbat de 38 de ani, găsit spânzurat în curtea locuinței

O descoperire șocantă a avut loc în dimineața zilei...
ACTUALITATE

Piatra-Neamț: Indemnizațiile asistenților personali, plătite în două tranșe din cauza lipsei de fonduri

Piatra-Neamț: Indemnizațiile asistenților personali, plătite în două tranșe din cauza lipsei de fonduri
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale