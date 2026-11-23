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Salariații dar și elevii vor beneficia de o minivacanță de patru zile la finalul lunii noiembrie și început de decembrie. Sunt libere legale zilele de week-end, 28 și 29 noiembrie, dar nu lucrează nici pe 30 noiembrie, când este Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României, și 1 Decembrie, Ziua Națională a României. Angajații din domeniul public și cadrele didactice pleacă de la serviciu vineri, 27 noiembrie, și se întorc marți, 2 decembrie. În unitățile în care activitatea nu poate fi întreruptă, precum și în cele de alimentație publică, angajații vor fi la serviciu în perioada liberelor legale, dar trebuie să primească timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile.

Până la finalul acestui an mai este o singură minivacanță, în perioada Crăciunului. Sunt libere prin lege prima și a doua zi de Crăciun, perioada 25 – 26 decembrie. Însă în acest an 25 este vineri, iar minivacanța va avea doar trei zile. Salariații se vor întoarce la serviciu luni, 28 decembrie.

În prima lună a anului viitor sunt mai multe zile libere. Nu se lucrează în perioada 1- 2 ianuarie, vineri și sâmbătă, deci vor fi trei zile nelucrătoare consecutive. Apoi sunt nelucrătoare zilele de 6 și 7 ianuarie, Boboteaza și Sfântul Ioan Botezătorul, miercuri și joi, precum și 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române, însă în 2027 sărbătoarea națională este duminică.