Scule și unelte furate dintr-o societate comercială din Roman. Trei bărbați au fost reținuți

Doi bărbați din Roman, de 48 și 54 de ani, sunt bănuiți că au furat mai multe scule și unelte din hala unei societăți comerciale, iar un al treilea, în vârstă de 56 de ani, ar fi primit o parte dintre bunurile sustrase.

Polițiștii din Roman, împreună cu luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț, au efectuat pe data de 26 octombrie, trei percheziții domiciliare, la adresele celor trei bărbați.

„În urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că, în perioada 9-10 octombrie a.c., doi bărbați cu vârste de 48 și 54 de ani, din Roman, ar fi pătruns prin efracție, în interiorul halei unei societății comerciale, din Roman, de unde ar fi sustras 6 pistoale de desfăcut șuruburi, de diferite mărimi, mai mulți acumulatori și încărcătoare de la aceste pistoale, 3 truse de chei, mai multe truse de decalare distribuție, precum și DVR-ul sistemului de supraveghere. Ulterior, cei doi ar fi oferit o parte din bunurile sustrase, unui bărbat, în vârstă 56 de ani, cercetat în cauză privind săvârșirea infracțiunii de tăinuire”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

În urma perchezițiilor, polițiștii au identificat o parte dintre bunurile sustrase, care urmează să fie restituite persoanelor vătămate.

Față de toți cei trei bărbați a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore și se continuă cercetările cu privire la comiterea infracțiunilor de furt calificat și tăinuire.

Foto ilustrativă: arhivă