Screening pentru cancer colorectal, de sân și col uterin la IRO Iași pentru categoriile vulnerabile din Regiunea Nord-Est

Persoanele vulnerabile din punct de vedere economic sau medical pot beneficia de investigații medicale imagistice pentru depistarea timpurie a cancerului în cadrul unui program derulat de Institutul regional de Oncologie Iași. Facilitățile sunt pentru persoanele din toate județele Regiunii Nord-Est. „Institutul Regional de Oncologie Iași implementează din acest an, în județele din nord estul țării (Iași, Suceava, Botoșani, Bacău, Neamț și Vaslui) trei proiecte de screening cu fonduri europene, exclusiv pentru persoane vulnerabile din punct de vedere socio-economic sau medical”, anunță Institutul Regional de Oncologie Iași.

Cele trei proiecte pe care IRO Iași le va derula în acest an sunt:

COLONPREV – screening pentru cancer colorectal – test FIT (hemoragii oculte) pentru femei și bărbați cu vârsta între 50 și 74 de ani.

CLARA – screening cancer de col uterin: testare HPV pentru femei cu vârsta între 25 și 65 de ani. IRO Iași este partener în proiectul CLARA, în care beneficiar este Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila" București, alături de alți 11 parteneri.

Activitatea medicală propriu-zisă va începe în lunile următoare, data exactă urmând a fi anunțată din timp.