Screening pentru cancer colorectal, de sân și col uterin la IRO Iași pentru categoriile vulnerabile din Regiunea Nord-Est

de Sofronia Gabi

Screening pentru cancer colorectal, de sân și col uterin la IRO Iași pentru categoriile vulnerabile din Regiunea Nord-EstPersoanele vulnerabile din punct de vedere economic sau medical pot beneficia de investigații medicale imagistice pentru depistarea timpurie a cancerului în cadrul unui program derulat de Institutul regional de Oncologie Iași. Facilitățile sunt pentru persoanele din toate județele Regiunii Nord-Est. „Institutul Regional de Oncologie Iași implementează din acest an, în județele din nord estul țării (Iași, Suceava, Botoșani, Bacău, Neamț și Vaslui) trei proiecte de screening cu fonduri europene, exclusiv pentru persoane vulnerabile din punct de vedere socio-economic sau medical”, anunță Institutul Regional de Oncologie Iași.

Cele trei proiecte pe care IRO Iași le va derula în acest an sunt:

  • COLONPREV –  screening pentru cancer colorectal – test FIT (hemoragii oculte) pentru femei și bărbați cu vârsta între 50 și 74 de ani.
  • DARIA – screening pentru cancer de sân – mamografie digitală cu dublă citire pentru femei cu vârsta cuprinsă între 50 și 69 de ani. IRO Iași este partener în proiectul DARIA, în care lider este Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță”, Cluj-Napoca, alături de alți 12 parteneri.
  • CLARA – screening cancer de col uterin: testare HPV  pentru femei cu vârsta între 25 și 65 de ani. IRO Iași este partener în proiectul CLARA, în care beneficiar este Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, alături de alți 11 parteneri.

Activitatea medicală propriu-zisă va începe în lunile următoare, data exactă urmând a fi anunțată din timp.

EDUCATIE

Inspectoratele Școlare vor afișa catedrele disponibile pentru Titularizare

Primii pași pentru organizarea examenului de Titularizare din acest...
EDUCATIE

Miercuri, sindicaliștii din educație protestează în fața Palatului Cotroceni

Miercuri, 25 februarie 2026, începând cu ora 12:00,sindicatele din...
ACTUALITATE

Bărbat reținut după ce a fugit de polițiști. Conducea fără permis și a refuzat testarea alcoolscopică

Un bărbat din Borlești a fost reținut de polițiști...
INFRACȚIONAL

Suceava. Primar acuzat de un prejudiciu uriaș în dauna ANAF

Primarul comunei Dumbrăveni, județul Suceava, Pavăl Ioan, a fost...
ACTUALITATE

Atenție șoferi! Ceață, vizibilitate redusă și pericol de ghețuș în mai multe județe din regiunea Moldovei

Serviciul de Prognoză a Vremii Bacău a emis o...

