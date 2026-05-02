„Scoate violența școlară din anonimat”. Concurs național de creație audio pentru elevi

de Popa Denisa

Elevii de gimnaziu din toată țara sunt invitați să participe, în perioada aprilie – mai 2026, la Concursul Național de Creație Audio „Scoate violența școlară din anonimat”, o competiție care își propune să transforme vocea tinerilor într-un mesaj împotriva violenței din școli.

Concursul urmărește să încurajeze creativitatea și originalitatea elevilor, dar și să dezvolte spiritul de echipă, comunicarea, gândirea critică și fair-play-ul.

Participanții vor avea de trecut o singură probă, realizarea unui spot audio care să transmită cât mai clar și convingător mesajul campaniei, problema violenței școlare.

Materialul audio trebuie să aibă o durată cuprinsă între 15 și 30 de secunde, să fie clar, concis, cu un ritm alert și ușor de reținut. De asemenea, spotul trebuie să includă o trimitere către site-ul www.sigurantascolara.ro.

Pentru ca mesajul să aibă un impact cât mai puternic, IPJ Neamț recomandă: „-înregistrarea acestuia într-un studio profesional/camera cu o rezonanță bună, pentru a se asigura o calitate optimă a sunetului și pentru a putea fi elminate, pe cât posibil, sunetele perturbatoare ce pot apărea pe fundal;

  • folosirea unor efecte sonore și pauze dramatice pentru a atrage atenția și a face spotul mai memorabil;
  • repetarea mesajului cheie pe parcursul spotului va contribui la fixarea lui în mintea ascultătorului”.

Formularul de înscriere și acordul necesar participării pot fi descărcate de pe site-ul www.sigurantascolara.ro, iar detalii suplimentare despre regulamentul concursului sunt disponibile la secțiunea dedicată competiției.

Foto: IPJ Neamț

Autor:

Popa Denisa
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
FOTO. Ied salvat de pompieri dintr-o fântână, la adâncimea de 10 m

