Școală de maiștri la Iași, gratuită pentru angajații din construcții. Colegiul „Gheorghe Asachi” pregătește o nouă clasă postliceală

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Iași anunță înființarea, pentru anul școlar 2026–2027, a unei clase de învățământ postliceal gratuit în domeniul construcțiilor și lucrărilor publice. Specializarea propusă este „Maistru constructor civile, industriale și agricole”, iar inițiativa se adresează inclusiv angajaților firmelor din domeniu care vor să își completeze pregătirea profesională.

Studiile durează doi ani, iar programul poate fi adaptat pentru persoanele care lucrează. La solicitarea cursanților și a angajatorilor, pregătirea poate avea loc după ora 17:00 sau în weekend.

Ce atribuții are un maistru constructor

Programul urmărește formarea unor specialiști capabili să organizeze și să supravegheze activitatea de pe șantiere, să coordoneze echipe de lucru, să gestioneze resursele materiale și să urmărească respectarea normelor de calitate, securitate și sănătate în muncă.

Viitorii maiștri vor fi pregătiți și pentru aplicarea normelor privind situațiile de urgență și protecția mediului, dar și pentru întreținerea echipamentelor de lucru. Practic, calificarea vizează poziția de legătură dintre muncitorii din teren și conducerea tehnică a unei lucrări.

Cine se poate înscrie

Pot candida absolvenții de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, care dețin un atestat profesional sau un certificat de calificare obținut prin învățământ liceal ori profesional, într-un profil compatibil cu specializarea de maistru.

O condiție importantă este existența unei vechimi de cel puțin trei ani într-o meserie corespunzătoare domeniului construcțiilor, acumulată până la începutul anului școlar.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă cererea-tip, actele de studii, certificatul de naștere, adeverința de vechime în specialitate și o adeverință medicală.

Colegiul a transmis firmelor din domeniu invitația de a comunica numele angajaților pe care doresc să îi înscrie la această formă de pregătire. Conducerea unității propune o colaborare cu angajatorii atât pentru formarea maiștrilor, cât și pentru pregătirea elevilor și absolvenților de liceu sau de școală profesională din sectorul construcțiilor.

Lipsa meseriașilor calificați, problemă în toată regiunea

Inițiativa de la Iași vine într-o perioadă în care investițiile în infrastructură și construcții din Moldova cresc nevoia de personal calificat. Șantierele de autostradă, proiectele de modernizare a căilor ferate, construcțiile civile și investițiile publice pun presiune pe piața muncii din întreaga Regiune Nord-Est.

În județele Iași, Bacău, Neamț, Suceava, Botoșani și Vaslui funcționează clase de învățământ profesional și dual, organizate prin licee tehnologice și în parteneriat cu angajatori. Totuși, pregătirea de tip școală de maiștri este mai rară, deși firmele au nevoie nu doar de muncitori calificați, ci și de oameni care pot coordona activitatea echipelor din teren.

Oferta Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” poate fi astfel o soluție pentru companiile care vor să își formeze din interior personal cu atribuții de coordonare, dar și pentru angajații care urmăresc o calificare superioară și șanse mai bune de promovare.

Pentru informații suplimentare, cei interesați pot contacta secretariatul Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” din Iași, la numărul de telefon 0756 731 274.