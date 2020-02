După incidentul din ziua de 6 februarie, când fumul de la centrala termică a școlii din Petru Vodă a ajuns în două săli de clasă, iar 5 elevi (3 din clasa a VI-a și 2 din clasa a III-a) s-au intoxicat, o echipă din cadrul DSP Neamț s-a dus la locul incidentului. Și a făcut constatări: ”În școală se percepea miros de fum și erau deschise ferestrele, pentru aerisire. Sălile de clasă sunt situate la etaj, în proximitatea spațiului unde este am plasată centrala termică pe combustibil solid (lemne). Gazele de ardere au pătruns în clase prin orificiile neizolate ale țevilor instalației de încălzire. (..) Conducerea unității de învățământ a fost sancționată contravențional cu amendă pentru neaplicarea măsurilor de prevenire a accidentelor sau a unor îmbolnăviri, la copii și tineri, fiind dispusă și măsura suspendării temporare a activității școlii, până la remedierea deficiențelor și asigurarea condițiilor de microclimat, conform ordinului MS nr.1955/1995”.

Mariana Deleanu, directoarea Școlii Gimnaziale „Iustin Pîrvu”, ne- adeclarat că fumul nu a ieșit din cauza lipsei garniturii, așa cum s-a spus inițial, ci din cauza coșului: „Controlul ISU din luna noiembrie a stabilit că nu am putut face dovada înlocuirii garniturii de la ușa de încărcare a centralei. Noi am comandat garnitura și am înlocuit-o încă de atunci, doar că operațiunea a fost făcută de fochistul școlii, nu de o firmă autorizată. De asta nu am avut un document. Cât privește incidentul de ieri, la verificările făcute s-a constatat că sunt scăpări de gaze la evacuare, la coșul de fum, deci altă problemă. Urmează procedurile pentru remedierea centralei și obținerea avizului DSP pentru reluarea cursurilor”.

Până ce problemele din școală vor fi rezolvate, iar reprezentanții DSP vor constata că pot fi reluate cursurile în condiții de siguranță, elevii vor merge la o altă unitate de învățământ din comună.