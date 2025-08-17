Una din cele mai mari investiții aflate în derulare în această perioadă în Piatra-Neamț, cu fonduri prin PNRR, este proiectul „Investiții în infrastructura educațională gimnazială din cadrul Școlii Gimnaziale Daniela Cuciuc – Creșterea eficienției energetice”.

Cu o valoare totală de 17.796.805,50 lei cu TVA (din care 10.195.006,53 lei cu TVA eligibil și 7.601.798,97 lei cu TVA neeligibil), proiectul are ca obiectiv creșterea eficienței energetice a întregului obiectiv. Astfel, se vor micșora pierderile de căldură, va fi un consum redus de energie termică și electrică și, în consecință, vor fi cantități reduse de noxe emise în atmosferă. În plus, se va asigura un confort sporit pentru desfășurarea actului de învățământ.

Date tehnice

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis pe 19 noiembrie 2024, iar termenul de execuție al lucrărilor este de 12 luni.

Contractul de proiectare și execuție a lucrărilor aferente a fost semnat cu Asocierea New Proiect Construct S.R.L.(lider), SAVMAC SRL, PRO INSTAL SRL, BARBICIP SRL.

Proiectant general: S.C. SAMO EXPERT PROIECT S.R.L.

Stadiul de execuție a lucrărilor (iulie 2025):

Progresul fizic al lucrărilor: 75%

Au mai rămas de montat:

Ușile exterioare

Obiecte sanitare

Prize, întrerupătoare

Mai trebuie efectuate probe la instalații

Obiectivele proiectului

Lucrări prevăzute:

Termoizolarea pereților exteriori cu vată minerală în grosime de 15 cm;

Schimbarea tâmplăriei existente cu tâmplărie performantă de aluminiu;

Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu vată minerală de grosime 30 cm;

Montare gresie antiderapantă, pe holuri, casele de scară și grupuri sanitare;

Montare parchet laminat, trafic intens în sălile de clasă, laboratoare, cancelarie și spațiile administrative;

Montare covor PVC în cabinetul medical și sala de sport;

Reparații ale tencuielilor degradate/fisurate ale fațadei;

Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție: refacerea tuturor tencuielilor interioare ca urmare a refacerii instalațiilor electrice și finisajelor acestora;

Realizarea unui tavan fals din gips carton rezistent la umezeală în zona grupurilor sanitare;

Pe holuri și casele scării pereții vor fi vopsiți cu vopsea latex lavabilă h=1,10 m;

La pereții grupurilor sanitare va fi prevăzută faianță;

Ușile interioare vor fi înlocuite cu uși din aluminiu;

Vor fi montate în casele de scară balustrade interioare din inox cu muchiile rotunjite;

Balustrade de protecție în sălile de clasa la hp 1,10 m, cât și la ferestrele de pe casa scării, acolo unde se impune;

Recompartimentarea grupului sanitare din corpul C2, la nivelul parterului astfel încât să fie realizat un grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilități;

Refacerea trotuarelor degradate cu prevederea unui cordon de bitum între acesta și fundațiile clădirii, a tencuielilor degradate și a instalațiilor sanitare.

Conform cerințelor ISU se vor realiza:

o scară metalică exterioră în două rampe;

ușile care fac legătura dintre interior și curte, aferente grădiniței, vor fi prevăzute cu deschidere automată.

De asemenea, se vor executa următoarele tipuri de instalații:

* Instalații electrice și de telefonie;

* Instalații de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice;

* Instalații termice. Instalații de desfumare și ventilare;

* Instalații sanitare;

* Instalații gaze naturale (intervenții asupra instalației în vederea racordării centralelor în condensație);

Adrian Niță, primarul municipiului Piatra Neamț: „Așa cum spuneam și cu alte ocazii, toate termenele vor fi rezonabile și corecte, pentru a nu mai avea 2-3 ani ajustări, solicitări pentru sume în plus și tot ceea ce se obișnuia în trecut”.