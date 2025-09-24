Poșta Română achită pensiile abia din 10 ianuarie
Schimbări în plata pensiilor din octombrie. Când intră banii pe card și la poștă

Luna octombrie aduce o schimbare pentru cei care își primesc pensiile pe card. În mod obișnuit, viramentele sunt operate în jurul datei de 12 ale lunii, cel târziu pe 13. Pentru că 12 octombrie cade într-o duminică, autoritățile au stabilit ca banii să fie virați mai devreme. Astfel, aproximativ 2,6 milioane de pensionari vor avea acces la fonduri încă din data de vineri, 10 octombrie, ceea ce înseamnă că pensia va fi disponibilă cu două zile mai devreme decât de obicei.

Pentru pensionarii care primesc banii prin intermediul Poștei Române nu apar modificări. Distribuirea sumelor începe miercuri, 1 octombrie, și continuă până la jumătatea lunii, conform calendarului cunoscut.

Pe lângă plata lunară obișnuită, octombrie este și termenul pentru achitarea sumelor rezultate din recalculările făcute de casele teritoriale de pensii. Acestea vizează persoanele care au depus cereri pentru venituri nepermanente, dar și pe cei care au trecut recent de la pensia anticipată la pensia pentru limită de vârstă. Conform legii, diferențele trebuie achitate într-o singură tranșă, cel târziu la două luni de la emiterea deciziei.

Un exemplu practic arată ce înseamnă aceste plăți. Dacă un pensionar avea dreptul la o pensie mai mare cu 300 de lei pe lună, iar recalcularea a fost aplicată retroactiv pentru 12 luni, suma totală brută de plată ajunge la 3.600 de lei. După reținerea impozitului de 10%, beneficiarul ar urma să primească efectiv 3.240 de lei. Această sumă se adaugă pensiei lunare și se virează integral, într-o singură tranșă.

„Este important ca aceste plăți să se facă la timp. Pensionarii au dreptul să primească diferențele restante conform legii, iar întârzierile nu sunt acceptabile”, au transmis reprezentanţi ai caselor de pensii.

