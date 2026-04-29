Schimbări în lanț în regiunea Nord-Est: noi prefecți în Neamț, Suceava și Vaslui

de Vlad Bălănescu

Guvernul a decis înlocuirea mai multor prefecți din regiunea Nord-Est, în cadrul unui amplu val de schimbări la nivel național.

Regiunea Nord-Est este vizată de o serie de schimbări importante în conducerea prefecturilor, după ce Guvernul a aprobat eliberări și numiri în funcții la nivel național.

În județul Neamț, Adrian Bourceanu a fost eliberat din funcția de prefect, iar în locul său a fost numită Maria Apostol.

La Suceava, Traian Andronachi a fost eliberat din funcție, fiind înlocuit de Bogdan-George Păstrăv.

În Vaslui, Eduard-Andrei Popica a fost eliberat din funcția de prefect, noul prefect fiind Andrei Șerban.

De asemenea, schimbări au avut loc și la nivelul subprefecților din regiune. În județul Iași au fost eliberați Marian Șerbescu și Constantin-Felix Guzgă, iar ulterior a fost numit un nou subprefect, Iulian-Florin Bucșă.

În județul Botoșani, Gabriel Galan a fost eliberat din funcția de subprefect, fără a fi anunțată, până în prezent, o nouă numire. La fel s-a întâmplat si în Bacău au fost eliberați din funcțiile de subprefecți Valentin Ivancea și Tulpan Olimpiu Adrian și nu s-au făcut nici o numire.

Rămâne de văzut cât timp noii numiți vor rămâne pe funcții, având în vedere că moțiunea de cenzură are toate șansele să treacă.

V.B.

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
A fost semnat contractul pentru construirea noului Spital Județean Neamț
A fost semnat contractul pentru construirea noului Spital Județean Neamț

A fost semnat contractul pentru construirea noului Spital Județean Neamț

Președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Harpa a anunțat astăzi,...
VIDEO-FOTO. Defilare militară și ceremonie de Ziua Veteranilor de Război la Piatra Neamț

Ziua Veteranilor de Război a fost celebrată la Piatra...
FOTO. Neamț. Incendiu în comuna Țibucani. O mamă și fetița ei de 2 ani au ajuns la spital

O tânără mamă, în vârstă de 21 de ani...

O tânără mamă, în vârstă de 21 de ani...
Botoșani / 4.000 de lei amendă pentru o "urgență" bahică. Șase botoșăneni amendați cu 11.000 de lei pentru apeluri false la 112 în numai...

Un bărbat din județul Botoșani, care se afla sub...

Un bărbat din județul Botoșani, care se afla sub...
Start pentru gradațiile de merit 2026: ce trebuie să conțină dosarul și calendarul evaluării

Profesorii care vor să obțină gradația de merit pentru...

