Schimbări în lanț în regiunea Nord-Est: noi prefecți în Neamț, Suceava și Vaslui

Guvernul a decis înlocuirea mai multor prefecți din regiunea Nord-Est, în cadrul unui amplu val de schimbări la nivel național.

În județul Neamț, Adrian Bourceanu a fost eliberat din funcția de prefect, iar în locul său a fost numită Maria Apostol.

La Suceava, Traian Andronachi a fost eliberat din funcție, fiind înlocuit de Bogdan-George Păstrăv.

În Vaslui, Eduard-Andrei Popica a fost eliberat din funcția de prefect, noul prefect fiind Andrei Șerban.

De asemenea, schimbări au avut loc și la nivelul subprefecților din regiune. În județul Iași au fost eliberați Marian Șerbescu și Constantin-Felix Guzgă, iar ulterior a fost numit un nou subprefect, Iulian-Florin Bucșă.

În județul Botoșani, Gabriel Galan a fost eliberat din funcția de subprefect, fără a fi anunțată, până în prezent, o nouă numire. La fel s-a întâmplat si în Bacău au fost eliberați din funcțiile de subprefecți Valentin Ivancea și Tulpan Olimpiu Adrian și nu s-au făcut nici o numire.

Rămâne de văzut cât timp noii numiți vor rămâne pe funcții, având în vedere că moțiunea de cenzură are toate șansele să treacă.

V.B.