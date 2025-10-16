SANATATEACTUALITATEADMINISTRAȚIE

Schimbare la vârful Direcției de Sănătate Publică Neamț

de Vlad Bălănescu

Schimbare la vârful Direcției de Sănătate Publică NeamțDupă ce la începutul lunii ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va schimba conducerea DSP Neamț, măsura a fost pusă în practică pe 15 octombrie. Radu Firăstrău, directorul din ultimii 5 ani al instituției a emis un comunicat în care a precizat că prin decizia ministrului Sănătății, mandatul său de director la instituția amintită a încetat. A punctat faptul că în timpul petrecut la vârful DSP Neamț au fost provocări fără precedent, cu referire la pandemie, și a urat succes noii echipe de conducere (amănunte aici).

Din primele informații se pare că Radu Firăstrău va fi înlocuit cu un finanțist, Liviu-Dan Crețu. Președintele PNL Neamț, Laurențiu Leoreanu, s-a ferit să confirme informația precizând doar că nu-i place să vorbească înainte să se întâmple și că, de câte ori a făcut o recomandare, a căutat să fie una care să-l onoreze mai târziu (amănunte aici).

Reamintim că prima informație despre schimbarea conducerii Direcției de Sănătate Publică a apărut pe 3 octombrie când ministrul Alexandru Rogobete a postat pe Facebook intenția de a face acest lucru cu începere chiar de a doua zi. Chiar dacă toată lumea se aștepta ca demnitarul să dea înapoi, pentru că se pare că la mijloc ar fi fost vorba de o neînțelegere legată de noul spital care ar trebui să se construiască la Piatra Neamț, acest lucru nu s-a întâmplat. Lucrurile au întârziat un pic, iar decizia de demitere a lui Radu Firăstrău a fost emisă după aproximativ două săptămâni de la acel moment (amănunte aici, aici, aici și aici).

(G. S.)

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
Declarație politică a senatorului Gheorghe Paul Daniel Romeo ”România poate mai mult de atât.”
Articolul următor
Cod galben de ceață în Regiunea Nord-Est

Ultima ora

Stiri fierbinti

Cod galben de ceață în Regiunea Nord-Est

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de...
POLITICA

Declarație politică a senatorului Gheorghe Paul Daniel Romeo ”România poate mai mult de atât.”

https://youtu.be/VtKvKxEQrsI
ACTUALITATE

Iași. O femeie și-a pierdut viața după ce a fost lovită de tren

Un accident mortal s-a petrecut în această dimineață, 16...
SOCIAL

Fostul senator de Neamț, Liviu Bumbu a încetat din viață

Octavian-Liviu Bumbu, fost senator de Neamț a încetat din...
ECONOMIE

Parlamentul a decis cum vor putea fi retrași banii din pensiile private: 30% inițial, restul eșalonat pe 8 ani

Românii care au contribuit la Pilonul 2 de pensii,...

Categorii

Stiri fierbinti

Cod galben de ceață în Regiunea Nord-Est

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de...
POLITICA

Declarație politică a senatorului Gheorghe Paul Daniel Romeo ”România poate mai mult de atât.”

https://youtu.be/VtKvKxEQrsI
ACTUALITATE

Iași. O femeie și-a pierdut viața după ce a fost lovită de tren

Un accident mortal s-a petrecut în această dimineață, 16...
SOCIAL

Fostul senator de Neamț, Liviu Bumbu a încetat din viață

Octavian-Liviu Bumbu, fost senator de Neamț a încetat din...
ECONOMIE

Parlamentul a decis cum vor putea fi retrași banii din pensiile private: 30% inițial, restul eșalonat pe 8 ani

Românii care au contribuit la Pilonul 2 de pensii,...
SOCIAL

Ștafeta veteranilor INVICTUS – alergarea care unește generațiile

Jandarmii nemțeni au participat pe 14 octombrie la ceremonia...
ACTUALITATE

Cum alegi agentul de transport aerian potrivit pentru afacerea ta?

Rapiditatea și eficiența livrărilor sunt esențiale, mai ales când...
SANATATE

VIDEO. Conferință de presă. Planuri pentru cel mai mare spital din Neamț

Președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Harpa, a convocat pe...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale