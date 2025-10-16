Schimbare la vârful Direcției de Sănătate Publică Neamț

După ce la începutul lunii ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va schimba conducerea DSP Neamț, măsura a fost pusă în practică pe 15 octombrie. Radu Firăstrău, directorul din ultimii 5 ani al instituției a emis un comunicat în care a precizat că prin decizia ministrului Sănătății, mandatul său de director la instituția amintită a încetat. A punctat faptul că în timpul petrecut la vârful DSP Neamț au fost provocări fără precedent, cu referire la pandemie, și a urat succes noii echipe de conducere (amănunte aici).

Din primele informații se pare că Radu Firăstrău va fi înlocuit cu un finanțist, Liviu-Dan Crețu. Președintele PNL Neamț, Laurențiu Leoreanu, s-a ferit să confirme informația precizând doar că nu-i place să vorbească înainte să se întâmple și că, de câte ori a făcut o recomandare, a căutat să fie una care să-l onoreze mai târziu (amănunte aici).

Reamintim că prima informație despre schimbarea conducerii Direcției de Sănătate Publică a apărut pe 3 octombrie când ministrul Alexandru Rogobete a postat pe Facebook intenția de a face acest lucru cu începere chiar de a doua zi. Chiar dacă toată lumea se aștepta ca demnitarul să dea înapoi, pentru că se pare că la mijloc ar fi fost vorba de o neînțelegere legată de noul spital care ar trebui să se construiască la Piatra Neamț, acest lucru nu s-a întâmplat. Lucrurile au întârziat un pic, iar decizia de demitere a lui Radu Firăstrău a fost emisă după aproximativ două săptămâni de la acel moment (amănunte aici, aici, aici și aici).

(G. S.)