Schimbare importantă la conducerea ISU Neamț – colonelul Cătălin Popa a trecut în rezervă

ISU Neamț anunță că începând de astăzi, colonelul Popa Mihai Cătălin și-a încheiat activitatea profesională după mai mult de 30 de ani carieră. El a trecut în rezervă după exercitarea funcției de adjunct al inspectorului șef.

„Conducerea instituției îi mulțumește pentru întreaga activitate desfășurată, pentru profesionalismul și implicarea de care a dat dovadă de-a lungul colaborării și îi urează multă sănătate, liniște și o pensie îndelungată, cu multe momente frumoase alături de cei dragi.

Totodată, începând cu aceeași dată, domnul maior Negru Ovidiu, care ocupă funcția de șef al Serviciului Comunicații și Tehnologia Informației, a fost desemnat să îndeplinească atribuțiile funcției de adjunct al inspectorului șef.

Îi urăm succes în noua misiune și multă putere de muncă în îndeplinirea responsabilităților ce îi revin!”, transmite comunicat ISU Neamț

Z.C.