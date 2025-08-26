Actualizare: Managerul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, dr. Cristina Atănăsoaie – Iacob a declarat pentru Mesagerul de Neamț că măsura va afecta spitalele universitare. „Cred că se face referire la spitalele universitare unde șefi de secție erau puși profesori universitari. În ce privește SJU Piatra Neamț șefii de secție sunt desemnați prin concurs. Însă, la majoritatea secțiilor, mai puțin Medicina Muncii, expiră mandatul sau urmează să expire, astfel încât va fi organizat concurs. Dar mai întâi va avea loc concursul pentru desemnarea directorului medical, undeva la începutul lunii, octombrie, apoi vor fi organizate concursurile pentru șefii de secție”, a declarat dr. Cristina Atănăsoaie – Iacob.

Știre inițială: O măsură care ar trebui să fie inclusă în pachetul al doilea de măsuri pe care urmează să își asume răspunderea guvernul Bolojan vizează sistemul de sănătate. Presa centrală a prezentat, pe surse, o măsură prin care șefii de secție din spitalele de stat ar urma să fie aleși prin concurs, față de practica actuală când ei sunt numiți.

Stiripesurse anunță că măsură a fost propusă de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete și ar fi fost agreată de liderii coaliției. De asemenea, șefii de secție ar urma să semneze contracte valabile pentru patru ani, în care vor fi prevăzuți indicatori de performanță, verificați anual. Candidații care doresc să ocupe această funcție vor prezenta un proiect pentru buna funcționare și dezvoltare a secției și a echipei medicale, bazat pe obiective concrete.

Măsura este menită să asigure o transparență în procesul de numire a șefilor de secție din spitalele de stat. Rămâne de văzut care este forma finală a proiectului și cum va fi implementat efectiv în spitale.

Z.C.