Actualizare: Moțiunea de cenzură a fost adoptată cu 281 de voturi pentru din 318 parlamentari prezenți în sală. Guvernul Cîțu a fost demis.

Știre inițială: Marți, 5 octombrie, Parlamentul României s-a întrunit în ședință comună a camerelor pentru a dezbate și vota moțiunea de cenzură depusă de grupul parlamentar PSD împotriva Guvernului condus de Florin Cîțu. Înainte de vot, fiecare partid politic a avut dreptul la replică, dar mai corect spus, schimbul de replici între foștii colegi de guvernare PNL-iști și USR-iști și opoziția PSD-istă și AUR-istă demonstrează că circul începe din Parlament.

Primul ministru Florin Cîțu a criticat în termeni foarte duri foștii colegi de alianță de la USR PLUS: „Astăzi a murit moralitatea. Dragi români, ați fost trădați. USR votează alături de PSD, se poate să fie mai josnici de atât liderii USR? S-au aliat cu socialiștii și neo-fasciștii. Dragi români, vă cer scuze că am crezut în USR. Adevărata lor față e cea de azi, și am văzut-o încă din 2016. La PSD e de înțeles, dar USR votează o moțiune de cenzură care spune despre proprii miniștri că sunt incompetenți Trebuia să fi demis miniștrii USR mult mai devreme și poate azi aveam câțiva km de autostradă, poate nu eram în situația asta cu pandemia. Am tolerat o echipă de incompetenți mai mult decât era cazul. Este o moțiune a frustrării și absursului. Dacă guvernul va pica în Parlament, vom face altul tot în jurul valorilor liberale. Nu este loc de imaturitate și iresponsabilitate politică la guvernare”.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu a declarat: „Faptul că eu vorbesc primul înseamnă că PSD a luat cele mai multe voturi la alegeri. Azi facem dreptate: guvernul Cîțu pleacă acasă. Nici nu ați început să guvernați, 9 luni v-ați bătut ca chiorii pentru șefia PNL. Acum ați ajuns șef peste un hoit politic. PNL începe să miroasă a PNȚCD. Ați jucat golf cu viețile românilor, sub patronajul lui Iohannis. Românii mor carbonizați în spitale. În ”guvernul meu” românii au ajuns să moară nevinovați din cauza incompetenței voastre. Statul a eșuat pentru că românilor le e frică să mai meargă la spital. Tu, Florin Cîțu, ai eșuat big time! Nu sunteți fantastic, nu sunteți wow, sunteți doar rupt de problemele oamenilor. Ați ajuns cel mai detestat om din România. Acasă! Domnul Cîțu, înțeleg că nu consumați pâine. Dar, că tot nu ne aude nimeni, ce consumați? Acest guvern a mințit și a furat. A împrumutat miliarde de euro, dar oamenii suferă de frig d-le Barna, aveți șansa azi să vă spălați păcatele. La precedenta moțiune de cenzură v-au căzut ochelarii. Dacă vă pasă, votați moțiunea cu bilele la vedere. Acest guvern trebuie să plece azi.”.

În momentul de față se face prezența parlamentarilor pentru a începe procesul de vot.

Vom reveni cu amănunte

Mădălina Z.