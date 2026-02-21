SOCIALACTUALITATEADVERTORIAL

Schi, muzică și oameni calzi la Serbările Zăpezii de la Durău Park!

de Vlad Bălănescu

Distracția și mega concertele continuă și în week-end-ul acesta, 20-22 februarie, la Serbările Zăpezii, pe scena de la baza pârtiei din Durău Park!

Schi, muzică și oameni calzi la Serbările Zăpezii de la Durău Park!Aseară, vineri, 20 februarie, concert ADDA la scena de la baza pârtiei:

https://www.facebook.com/share/v/1AcJ5hS5Gm/

Schi, muzică și oameni calzi la Serbările Zăpezii de la Durău Park!Concertele din acest weekend:

* 21 Februarie: Ioana Ignat și Edward Sanda

* 22 Februarie: Connect-R, Johny Romano și Los Anonimos!

Schi, muzică și oameni calzi la Serbările Zăpezii de la Durău Park!Atmosfera pe pârtie va fi întreținută zilnic, cu muzică de cea mai bună calitate de DJ Ionuț Tofan & DJ Vlad.

Zăpadă cât vezi cu ochii, băuturi calde și reci, clătite delicioase, loc de joacă pentru cei mici, schi, giroscop, bicicletă rotativă, tubing și alte oportunități de recreere în aer liber pentru împătimiții de adrenalină!

Luați-vă familia și prietenii și veniți să petrecem împreună un weekend fabulos, într-un decor de poveste!

Schi, muzică și oameni calzi la Serbările Zăpezii de la Durău Park!Video:

https://www.facebook.com/share/r/1AUKSra3e4/

Mulțumim Mihoc Oil – partener oficial al ediției cu numărul V a Serbărilor Zăpezii!

(A.C.)

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
