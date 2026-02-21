Schi, muzică și oameni calzi la Serbările Zăpezii de la Durău Park!

Distracția și mega concertele continuă și în week-end-ul acesta, 20-22 februarie, la Serbările Zăpezii, pe scena de la baza pârtiei din Durău Park!

Aseară, vineri, 20 februarie, concert ADDA la scena de la baza pârtiei:

Concertele din acest weekend:

* 21 Februarie: Ioana Ignat și Edward Sanda

* 22 Februarie: Connect-R, Johny Romano și Los Anonimos!

Atmosfera pe pârtie va fi întreținută zilnic, cu muzică de cea mai bună calitate de DJ Ionuț Tofan & DJ Vlad.

Zăpadă cât vezi cu ochii, băuturi calde și reci, clătite delicioase, loc de joacă pentru cei mici, schi, giroscop, bicicletă rotativă, tubing și alte oportunități de recreere în aer liber pentru împătimiții de adrenalină!

Luați-vă familia și prietenii și veniți să petrecem împreună un weekend fabulos, într-un decor de poveste!

Mulțumim Mihoc Oil – partener oficial al ediției cu numărul V a Serbărilor Zăpezii!

