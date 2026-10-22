Scandalul ”Capul de porc de la casa lui Marius Lulea”: un consilier AUR spune că el l-a plasat; Lulea cere verificarea unor posibile presiuni asupra anchetei

O nouă filă, în dosarul penal al gestului de tip mafiot cu capul de porc plasat în fața casei nemțeanului Marius Dorin Lulea (co-fondatorul partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) -detalii puteți reciti aici), din comuna Tunari (Ilfov), pe 17 octombrie 2026, se conturează după apariția unui alt personaj, Adrian Jucătoru. Acesta vine cu o declarație publică video, destul de contradictorie.

Jucătoru îl implică chiar pe Marius Lulea!

În mesajul video postat pe Facebook, Adrian Jucătoru, consilier parlamentar AUR la Camera Deputaților, îl acuză chiar pe destinatarul capului de porc, Marius Lulea.

“Voi dezamăgi pe mulți cu acest video. Autorul acelor stichere și cap de porc din Tunari sunt eu. S-a spus că astfel îi facem rău lui George Simion și că se va face o schimbare la vârful partidului. I-am implicat inclusiv familia, pentru a părea totul mai real, și-mi cer scuze pentru acest lucru!

Toată acțiunea a fost indusă de Marius Lulea, prin Ariadna Cîrligeanu!”

În același timp, pe imaginea video apare scris enunțul: “Eu sunt vinovatul…am folosit inclusiv membri ai familiei lui George Simion”

Adrian Jucătoru este angajat în calitate de consilier la grupul parlamentar al partidului AUR din Camera Deputaților, ocupând această funcție din iulie 2023.

Marius Lulea: “Manifest compasiune față de persoanele puse în situația de a-și asuma fapte”

Marius Dorin Lulea a ieșit, joi, 22 octombrie 2026, în urmă cu puțin timp, cu o ultimă declarație publică vizavi de acest incident, în care afirmă:

„În acest moment există o cercetare penală în desfășurare privind faptele de amenințare. Nu voi mai face declarații publice cu privire la fondul cauzei. Rog instituțiile statului să ofere informațiile care pot fi comunicate legal și reprezentanții presei să se adreseze direct autorităților competente”.

În același timp, Lulea are propria sa versiune în legătură cu declarația video a lui Adrian Jucătoru.

„Manifest compasiune și înțelegere față de persoanele care ar putea fi puse în situația de a-și asuma fapte la îndemnul altora. Înțeleg cât de greu poate fi să descoperi că omul în care ți-ai pus încrederea este dispus să te sacrifice pentru a se proteja. Cred în iertare, dar și în responsabilitatea fiecăruia pentru propriile alegeri. Crearea unui narativ public care deformează realitatea nu poate înlocui cercetarea adevărului înfăptuită de instituțiile statului. Adevărul are răbdare”.

Marius Lulea acuză „obstrucționarea justiției, influențarea declarațiilor și asumarea fictivă a responsabilității”.

“Am încredere că autoritățile vor verifica inclusiv eventualele acțiuni ulterioare incidentului: încercări de obstrucționare a justiției, influențarea declarațiilor, asumarea fictivă a responsabilității, favorizarea făptuitorului sau distrugerea probelor. Sunt convins că organele judiciare vor clarifica dacă au existat acțiuni coordonate și organizate, cu caracter continuat, precum și dacă sunt incidente circumstanțe agravante.

O cercetare penală trebuie să clarifice nu doar fapta inițială, ci și eventualele intervenții ulterioare menite să împiedice aflarea adevărului. Stabilirea faptelor, a responsabilităților și a încadrării juridice aparține exclusiv organelor judiciare.

Am încredere că instituțiile statului vor acționa cu profesionalism și imparțialitate. Ceea ce îmi doresc este aflarea adevărului, respectarea legii și stabilirea tuturor responsabilităților”, conchide Marius Dorin Lulea, în declarația sa.

Cine este Ariadna Cîrligeanu, deputat AUR de Botoșani?

În scandalul capului de porc, Jucătoru o plasează drept intermediar al întregii povești pe deputata AUR de Botoșani, Ariadna Cîrligeanu (25 de ani).

Înainte de a ajunge deputat pe listele AUR, la Botoșani, Ariadna Cîrligeanu se făcea remarcată printr-un anumit gest, făcut în fața Parlamentului României. Presa centrală o plasa, în mai 2023, pe Ariadna Cîrligeanu (care avea doar 22 de ani pe atunci!), în fața Palatului Parlamentului, drept femeia care ar fi încercat să intre în clădirea Parlamentului, având asupra sa patru gloanțe (detalii regăsiți aici). Atunci, Biroul de Presă al Camerei Deputaților transmitea că „persoana, colaboratoare a grupului parlamentar AUR din Camera Deputaţilor, a fost condusă la Secţia 17 de Poliţie”.

Pe pagina sa oficială de politician, deputata de Botoșani scrie, în ultima sa postare:

„Alte măști, aceeași piesă,

Alte guri, aceeași gamă…”

Ce patriotism, ce responsabilitate, ce conștiință? Loialitatea majorității parlamentarilor se tranzacționează pentru sine, lider și partid, nu pentru țară”.

”Nu am fost de multă vreme la teatru. Când mi se face dor, din când în când, deschid televizorul. Veți auzi că totul este înspre binele vostru, dar cât cântărește fiecare cuvânt care este analizat, măsurat, planificat, aranjat de către departamente de comunicare, procente electorale și oportunitate?”, spune cel mai tânăr deputat AUR, Ariadna Cîrligeanu de la Botoșani.

Angela Croitoru