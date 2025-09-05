În noaptea de 4 spre 5 septembrie, în jurul orei 23:20, în zona Metalo din cartierul Dărmănești din Piatra-Neamț, cinci bărbați din oraș, printre care și minori, s-au luat la ceartă după ce au stat împreună la băut. Scandalul s-a întețit și aceștia au început să urle și să se lovească reciproc, spre disperarea locatarilor de la blocurile din zonă care au apelat numărul unic de urgență 112.

„Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că pe strada 1 Decembrie 1918, din Piatra Neamț, mai multe persoane se agresează reciproc.

La fața locului au intervenit echipaje de poliție și jandarmerie, iar în urma verificărilor a rezultat faptul că, pe fondul unui conflict mai vechi, 5 persoane cu vârste cuprinse între 16 și 52 de ani s-au lovit reciproc, tulburând astfel ordinea și liniștea publică.

A fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de tulburarea ordinii publice și lovire sau alte violențe”, a precizat inspector Ramona Ciofu, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț.

După primele audieri din cadrul anchetei, polițiștii i-au identificat pe agresori, doi bărbați cu vârste de 18, respectiv 31 de ani, și față de aceștia a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

