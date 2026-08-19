Scandal pe proiectul privind admiterea dublă la liceu! Ministrul Mihai Dimian, prins la mijloc, vorbește despre prorogare

Aberațiile din sistemul de învățământ preuniversitar ies, din nou, la iveală odată cu scandalul iscat, la nivel național. pe marginea proiectului de admitere la liceu, votat în urmă cu trei ani în Parlamentul României și pus în consultare pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării (MEC). Este vorba despre proiectul de hotărâre de guvern privind dubla testare a elevilor la liceu pe care actualul ministru Mihai Dimian pare că l-a semnat și asumat „ca primarul”, fără să-l studieze în prealabil.

Detalii despre proiectul aberant care duce în derizoriu siguranța examenului de admitere, începând cu anul 2027, puteți reciti în „Mesagerul de Neamț” aici.

Cum se scuză ministrul Dimian

Și un grup de parlamentari AUR atrăgea atenția -într-un comunicat de presă emis miercuri, 19 august- asupra faptului că acest proiect deschide larg poarta corupției, tocmai prin faptul că lasă la latitudinea unității de învățământ liceal, așa cum arată și materialul publicat de „Mesagerul de Neamț”, atât procentul în care ar mai conta media obținută la Evaluarea Națională, cât și modul de organizare a celui de-al doilea examen de admitere, pentru elevii ce iau minim nota 5,00 (cinci). Toată mass-media centrală a preluat miercuri subiectul, care a devenit tema zilei în cele mai importante emisiuni de dezbatere televizate.

Prins la mijloc, ca un elev cu lecția neînvățată, ministrul Educației, Mihai Dimian, nu-și mai asumă proiectul respectiv, și aruncă vina pe parlamentari.

„1. Concursul de admitere nu este o propunere făcută acum de Minister.

Parlamentul a votat în 2023, prin Legea învățământului preuniversitar, că unitățile de învățământ liceal pot organiza, începând cu admiterea din 2027, concurs de admitere în clasa a IX-a pentru maximum 50% din numărul de locuri atribuite.

Concluzie: Nu Ministerul a propus săptămâna trecută introducerea acestui concurs. Prevederea există în lege din 2023, cu aplicare din 2027, iar Ministerul are obligația să pună în aplicare legea în vigoare.

Nici organizarea concursului la nivelul liceului nu este o decizie luată acum de Minister.

Aceeași lege stabilește o diferență clară între Evaluarea Națională și concursul de admitere.

Evaluarea Națională este organizată conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației. În schimb, în cazul concursului de admitere, legea prevede: „Organizarea concursului și criteriile de admitere se stabilesc prin hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ.”

Concluzie: Nu Ministerul a decis săptămâna trecută ca organizarea concursului din 2027 să fie stabilită de unitatea de învățământ. Parlamentul a stabilit acest lucru prin lege, în urmă cu trei ani”, afirmă Mihai Dimian, pe contul său oficial de Facebook, într-o postare de miercuri, 19 august 2026.

Parlamentarii trebuie să dreagă busuiocul, spune ministrul

În toiul scandalului național ce are în centru acest proiect, ministrul Educației, prof. univ. dr. Mihai Dimian, se spală pe mâini, ca Pilat din Pont, și le spune parlamentarilor:

„În concluzie, educația nu trebuie sa fie tărâmul războiului politic! Apelez la înțelepciunea parlamentarilor să continuăm buna colaborare avută până acum în cadrul celor 5 luni de mandat și să nu mai fie lansate îndemnuri către Ministerul Educatiei si Cercetarii la nerespectarea legii, ci să inițieze un proiect de lege prin care să decidă, în urma unor dezbateri, dacă păstrează, amână, revizuiesc, sau elimină aceste prevederi referitoare la concursul de admitere.

Personal, nu mă consider un susținător al concursului separat de admitere în liceu. Nu pot spune nici că sunt împotrivă pentru că există și anumite argumente rezonabile în această privință. Însă, ca ministru, părerile mele personale contează mai puțin în fața unor prevederi legale”, arată Mihai Dimian în postarea sa.

Salvarea de moment vine, din ce spune ministrul, din partea deputatei Raluca Turcanu, care s-ar fi oferit să inițieze demersul parlamentar pentru „prorogarea termenului de aplicare a acestei prevederi legale”.

Trebuie să menționăm că, nici acum, în toiul unei întregi dezbateri în spațiul public și în mediul politic, pe marginea proiectului asumat inițial de Dimian prin semnătură, ministrul nu pare să înțeleagă cât de grav este ca, în anul 2026, să lași la îndemâna conducerii unui liceu toate instrumentele prin care să-și aleagă elevii, pe criteriile dorite (cele ținând de câștigurile părinților, eventual!).

„În schimb, detaliile privind organizarea concursului de admitere sunt stabilite, în limitele legii, de unitatea de învățământ care decide să utilizeze această posibilitate”, precizează în postarea sa.

„Dar, rolul dezbaterii publice a unui proiect de ordin este tocmai acela de a îmbunătăți proiectul. Toate propunerile formulate oficial în cadrul procesului de consultare vor fi analizate, iar cele care sunt compatibile cu prevederile legii vor fi evaluate inclusiv din perspectiva integrării lor în forma finală a proiectului”, se arată în materialul citat de pe Facebook-ul ministrului.

În concluzie, ministrul nu pune neapărat accentul pe schimbarea directă a prevederilor proiectului care lasă loc coruperii sistemului de admitere la liceu, ci vorbește doar despre o amânare cu 4 ani a aplicării acestuia.

Angela Croitoru