Actualizare: Protestul s-a încheiat după ce o delegație a fost primită de Ionel Arsene. El a promis că va lua în considerare nemulțumirile locuitorilor din Timișești. Rămâne de văzut dacă această promisiune se va materializa la următoarea rectificare bugetară.

Știre inițială: Primarul comunei Timișești, Vasile Mărculeț însoțit de consilieri locali și mai mulți cetățeni din localitate, au organizat un protest la Consiliul Județean Neamț.

Protestatarii sunt nemulțumiți de „modul discreționar” în care președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene ar fi alocat fondurile pentru comunitățile Locale.

„Ne-am adunat la sediul Consiliului Județean Neamț primarul comunei Timișești, viceprimarul comunei Timișești și Consiliul Local în prezență de 100%. Sunt 6 consilieri PNL, 4 consilieri PSD, doi consilieri USR și un consilier ALDE. Motivul pentru care am venit astăzi aici: astăzi are loc o rectificare bugetară a CJ Neamț. Vreau să amintesc tuturor că la ultimele trei rectificări bugetare ale CJ Neamț primăria Timișești a primit 0 lei. Acum comuna Timișești are propunere de 50.000 de lei, în condițiile în care media este de în jur de 500.000 de lei”, a declarat primarul Vasile Mărculeț (imagini și mai multe declarații puteți vedea aici). „Vreau să spun că Timișești este comuna fruntală la atragerea de fonduri europene și guvernamentale. Am aici toate proiectele care sunt în implementare, finanțate prin PNRR, Anghel Salygni. Sunt investiții majore: canalizare, asfaltare, bloc ANL, dispensar, grădiniță, modernizare sistem iluminat”, a mai adăugat edilul.

Delegația a fost primită în cele din urmă în sediul Consiliului Județean, dar problemele par că sunt departe de rezolvare.

În jurul orei 16.30 președintele Consiliului Județean Neamț a cerut evacuarea delegației de la Timișești din sediul instituției.

Z.C.