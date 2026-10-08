Bărbat urmărit internațional, prins de polițiștii din Neamț
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Scandal într-un bar din Girov – doi tineri au fost reținuți

de Vlad Bălănescu
O bătaie a izbucnit în seara de 7 octombrie, în jurul orei 18.00 la un bar din Girov. După câteva pahare și niște vorbe grele, doi tineri de 23, repectiv 28 de ani de decis să își „rezolve” cearta cu pumnii.
La fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ștefan cel Mare.
 Femeie agresată de concubin„În temeiul sesizării ne-am deplasat la fața locului, fiind identificat un tânăr, de 23 de ani, care prezenta o plagă deschisă la nivelul frunții.
În urma verificărilor a rezultat faptul că, în timp ce acesta se afla la un bar din localitatea Girov, pe fondul unor discuții contradictorii și al consumului de băuturi alcoolice, ar fi fost lovit de către un tânăr de 28 de ani, cu un pahar de sticlă, în zona frontală a capului.
De asemenea și tânărul de 23 de ani i-ar fi aplicat mai multe lovituri tânărului de 28 de ani.
În cauză se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice, față de cei doi tineri fiind luată măsura reținerii pe o durată de 24 de ore.”, anunță IPJ Neamț.

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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