Creşa din cartierul Speranţa al municipiului Piatra-Neamţ, care ar fi trebuit să fie deschisă încă din ultima parte a lunii septembrie, după cum anunţa atunci viceprimarul Marius Irimia (detalii aici), funcționează fără ca cinevă să fi anunțat public acest lucru, din 30 octombrie, când creşa şi-a deschis porţile.

„Creşa este deschisă din data de 30 octombrie, avem şi acord pentru organizarea de concursuri. Am preluat personal de la alte creşe, deocamdată, avem 4 educatoare, 4 îngrijitoare, 2 asistente medicale, om la bucătărie şi om la spălătorie. Funcţionează cu program normal, ca şi celelalte creşe, de la 6:00 la 18:00. Avem două grupe mari, cu câte 20 de copii fiecare. Sunt bucuros că am reuşit să deschidem cu toate avizele, toate documentele în regulă şi să funcţioneze normal, mai ales pentru părinţii din zonă care au solicitat. O bucurie este şi prezenţa copiilor, am avut şi 34 într-o zi, pentru că este perioada aceasta din an în care apar virozele şi copiii se mai îmbolnăvesc”, a declarat Constantin Cira, directorul Creşei Piatra-Neamţ.

Potrivit Serviciului Comunicare al primăriei, în creşă au fost 17 copiii în luna octombrie, 38 în noiembrie şi 38 în decembrie sau, cel puţin, aşa spun raportările primite. „Creşa din Speranţa are toate dotările şi materialele necesare pentru buna funcţionare şi este inclusă în reţeaua de învăţământ preşcolar a oraşului”, a precizat Florin Jbanca, purtătorul de cuvânt al primăriei.

