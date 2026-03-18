Scandal în trafic, la Roman. Un bărbat a fost reținut pentru multiple infracțiuni

Un bărbat a fost reținut pentru 24 de ore și a ajuns în arestul IPJ Neamț după un scandal în trafic care a avut loc pe 17 martie, la Roman. Totul a început de la o șicanare și s-a propagat și asupra celorlalți participanți la trafic. Polițiștii rutieri au fost anunțați prin numărul unic de urgență 112 de către o femeie de 39 de ani, din Roman, care a reclamat faptul că în timp ce conducea un autoturism pe strada Gloriei, un bărbat i-ar fi distrus autoturismul.

„În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce o femeie conducea un autoturism, pe strada Gloriei, un bărbat, în vârstă de 42 de ani, i-ar fi blocat calea cu autoturismul personal, ulterior, s-ar fi urcat de cupola autoturismului femeii, provocând distrugeri autoturismului. Ulterior, bărbatul având asupra sa un cuțit și o sticlă cu o substanță posibil inflamatoare ar fi adresat injurii și amenințări celorlalți participanți la trafic”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

În urma probatoriului administrat, bărbatul de 42 de ani a fost reținut fiind pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunilor de distrugere, amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice și împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice.