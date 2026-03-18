ACTUALITATEINFRACȚIONALInfracțional Neamț

Scandal în trafic, la Roman. Un bărbat a fost reținut pentru multiple infracțiuni

de Sofronia Gabi

Un bărbat a fost reținut pentru 24 de ore și a ajuns în arestul IPJ Neamț după un scandal în trafic care a avut loc pe 17 martie, la Roman. Totul a început de la o șicanare și s-a propagat și asupra celorlalți participanți la trafic. Polițiștii rutieri au fost anunțați prin numărul unic de urgență 112 de către o femeie de 39 de ani, din Roman, care a reclamat faptul că în timp ce conducea un autoturism pe strada Gloriei, un bărbat i-ar fi distrus autoturismul.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce o femeie conducea un autoturism, pe strada Gloriei, un bărbat, în vârstă de 42 de ani, i-ar fi blocat calea cu autoturismul personal, ulterior, s-ar fi urcat de cupola autoturismului femeii, provocând distrugeri autoturismului. Ulterior, bărbatul având asupra sa un cuțit și o sticlă cu o substanță posibil inflamatoare ar fi adresat injurii și amenințări celorlalți participanți la trafic", anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

În urma probatoriului administrat, bărbatul de 42 de ani a fost reținut fiind pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunilor de distrugere, amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice și împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Neamț. Două gospodării distruse de foc la câteva ore distanță

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale