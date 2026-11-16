Scandal în Sănătate: USR și PNL cer demiterea ministrului Alexandru Rogobete printr-o moțiune simplă. Principalele acuzații vizează criza medicamentelor și fondurile PNRR

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD), este vizat de o moțiune simplă inițiată în Camera Deputaților de grupurile parlamentare ale USR și PNL. Demersul a fost anunțat într-o conferință de presă comună de liderii celor două grupuri, Diana Stoica și Gabriel Andronache, alături de parlamentari ai celor două formațiuni și de fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, în prezent europarlamentar USR.

Inițiatorii moțiunii îi reproșează ministrului PSD atât pierderea a peste 1,5 miliarde de euro din fondurile PNRR destinate infrastructurii spitalicești, cât și gestionarea crizei medicamentelor esențiale destinate pacienților oncologici și celor cu tulburări psihice.

Disputa privind raportarea stocurilor și absența medicamentului Lyrica

Potrivit acuzațiilor formulate de Vlad Voiculescu, conducerea Ministerului Sănătății ar fi desființat instrumentele de monitorizare a lipsei medicamentelor din farmacii. Europarlamentarul USR a arătat că platforma medicamentelipsa.ms.ro și Ordinul de ministru nr. 1.345/2016 – care prevedea raportarea zilnică a stocurilor – au fost închise și abrogate în 2024, în mandatul lui Alexandru Rafila, perioadă în care Alexandru Rogobete era secretar de stat.

În ceea ce privește lipsa medicamentului Lyrica, Vlad Voiculescu a susținut că Ministerul Sănătății avea informații oficiale de la Agenția Națională a Medicamentului privind discontinuitățile de aprovizionare și reluarea comercializării abia în luna decembrie, contrazicând astfel poziția publică a actualului ministru.

„La Colectiv ni s-a zis că avem de toate. Zilele trecute, am văzut aceeași atitudine batjocoritoare, de superioritate, care ne aduce aminte fie de ce au spus diferiți reprezentanți ai PSD de-a lungul timpului, fie de ceea ce experimentăm cu toții în spitale. Îi cerem domnului Rogobete demisia pentru atitudinea dumisale, pentru felul în care nu a rezolvat problemele ani la rând, întâi ca secretar de stat, apoi ca ministru”, a declarat Vlad Voiculescu.

Critici din Comisia pentru sănătate

Poziția parlamentarilor USR a fost completată de deputatul Emanuel Ungureanu, membru în Comisia pentru sănătate a Camerei Deputaților, care a legat solicitarea de demitere de pierderea finanțării europene pentru spitale.

„Domnul Rogobete a mimat mult timp că este un om cald, un om empatic, căruia îi pasă de oameni. S-a dovedit însă că suferă de narcisism și asta se poate vindeca prin demitere. Nu-i cerem demisia de onoare, pentru că nu are. A pierdut peste 1,5 miliarde de euro din PNRR pentru spitale și, într-o țară de bun simț, el nu ar mai fi trebuit să fie ministru”, a susținut Emanuel Ungureanu.

Potrivit regulamentului Camerei Deputaților, moțiunea simplă depusă de USR și PNL urmează să intre în circuitul parlamentar pentru dezbatere și vot în plen.