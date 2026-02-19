Scandal în Parlament: senatorul PSD de Bacău, Ionel Floroiu, în centrul îmbrâncelilor din plen

În ședința de plen din 18 februarie 2026 a Senatul României, un incident tensionat a izbucnit în timpul verificării cvorumului, după boicotul grupurilor AUR și PACE – Întâi România. Senatorul Liviu-Iulian Fodoca filma în sală, inclusiv în direcția senatoarei Victoria Stoiciu (PSD), deși conducerea ședinței ceruse respectarea regulamentului. Momentul a degenerat când senatorul Ionel Floroiu (PSD) a intervenit pentru a opri filmarea, fiind implicat într-o îmbrânceală cu Fodoca. Floroiu a avut un rol central în escaladarea situației, intervenția sa fizică fiind reclamată de PACE drept agresiune. De cealaltă parte, PSD susține că intervenția a fost determinată de comportamentul provocator al senatorului PACE.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a sesizat Comisia juridică pentru analizarea incidentului și aplicarea sancțiunilor prevăzute de regulament. Cazul ar putea duce la măsuri disciplinare, în funcție de concluziile anchetei interne.

Senatorul PSD Ionel Floroiu nu a răspuns solicitării noastre de a oferi un punct de vedere.

Gabriel Pop

Sursa foto: captură video – G4Media