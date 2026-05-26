Scandal în cartierul Speranța din Piatra Neamț: doi bărbați reținuți după ce au amenințat un localnic

Tineri arestați după un conflict pe o stradă din Târgu Neamț
Tineri arestați după un conflict pe o stradă din Târgu NeamțDoi bărbați din municipiul Piatra Neamț au fost reținuți de polițiști după ce ar fi amenințat un localnic cu acte de violență, pe fondul unui conflict mai vechi. Incidentul s-a petrecut luni, 25 mai, în cartierul Speranța.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, oamenii legii au fost sesizați prin apel la 112, în jurul orei 14:00, de un bărbat în vârstă de 33 de ani. Acesta a reclamat faptul că doi bărbați, de 23 și 45 de ani, l-ar fi amenințat cu acte de violență și ar fi avut asupra lor obiecte contondente.

În urma verificărilor și a administrării probatoriului, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de cei doi suspecți. Aceștia au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Neamț.

Cercetările continuă într-un dosar penal ce vizează infracțiunile de amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
