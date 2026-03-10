SOCIALACTUALITATENEAMȚ

SC Brantner Servicii Ecologice SRL, Piatra Neamț, organizează Campanie de colectare deșeuri voluminoase

de Vlad Bălănescu

SC Brantner Servicii Ecologice SRL, Piatra Neamț, organizează Campanie de colectare deșeuri voluminoase perioada 30.03.2026-31.03.2026, luni și marți între orele 08.00-16.00, gratuit pentru persoanele fizice din Piatra-Neamț.

Cu aport personal la Centrul de reciclare din Dărmănești str. Valea Albă, lângă cimitirul Pietricica ( 8.00-16.00) și la Centrul de reciclare din Mărăței str. Mărăței, în spatele Stației de Salvare (8.00-16.00)SC Brantner Servicii Ecologice SRL, Piatra Neamț, organizează Campanie de colectare deșeuri voluminoase

Cu ridicare de la domiciliu pentru persoane vârstnice și/sau cu dizabilități. Atenție , angajații nu au voie să intre în locuință, după caz vă rugăm să scoateți deșeurile la ușă sau lângă modulele de colectare(comenzi la telefon 0737770222, începand cu data 23.03.2025-27.03.2025 între orele 9.00-15.00).

