SC Brantner Servicii Ecologice SRL, Piatra Neamț, organizează Campanie de colectare deșeuri voluminoase perioada 30.03.2026-31.03.2026, luni și marți între orele 08.00-16.00, gratuit pentru persoanele fizice din Piatra-Neamț.

Cu aport personal la Centrul de reciclare din Dărmănești str. Valea Albă, lângă cimitirul Pietricica ( 8.00-16.00) și la Centrul de reciclare din Mărăței str. Mărăței, în spatele Stației de Salvare (8.00-16.00)

Cu ridicare de la domiciliu pentru persoane vârstnice și/sau cu dizabilități. Atenție , angajații nu au voie să intre în locuință, după caz vă rugăm să scoateți deșeurile la ușă sau lângă modulele de colectare(comenzi la telefon 0737770222, începand cu data 23.03.2025-27.03.2025 între orele 9.00-15.00).