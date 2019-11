În plină alertă de pestă porcină africană, cu două focare confirmate în Neamț, pe râul Bistrița, în zona Săvinești, astăzi, 25 noiembrie, plutesc 6 porci morți. Nu se știe cum a aflat Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Neamț, întrucât dr. Sorin Ulea, șeful instituției, declară că nu are detalii: „Nu știu unde, nu știu de unde, am trimis un echipaj să cerceteze, imediat ce am informații le voi face publice”. Totuși, de la DSV Neamț s-a cerut ajutorul pompierilor, iar de la detașamentul din Piatra Neamț, în urma apelului la 112, s-a intervenit în sprijin, a fost trimis un echipaj cu barcă, militarii având misiunea de a scoate animalele din apă și de a le aduce la mal, potrivit ISU Neamț. „În jurul orei 13.31, prin apel la 112, am fost înștiințați de dispecerul de la Hidroelectrica că pe canalul de la microhidrocentrala de la Săvinești plutesc 6 porci. A fost înștiințată DSVSA pentru a trimite la fața locului echipaje specializate”, a precizat ulterior slt. Irina Popa, ofițerul de presă ISU Neamț.

De pe mal, cadavrele vor fi preluate de medicii veterinari care trebuie să ia probe și să le trimită la București. Dacă se va confirma boala, ancheta veterinară pornită în jurul incidentului va fi mult extinsă și aprofundată, până se va găsi proveniența porcilor. (C.I.)