Șase percheziții în Neamț: armă deținută fără drept și peste 70 de cartușe, ridicate de polițiști

Polițiștii din Neamț au pus în aplicare, marți, 3 noiembrie, șase mandate de percheziție în mai multe dosare penale privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Acțiunile au avut loc în cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea procurorilor.

La percheziții au participat polițiști ai Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Neamț, alături de polițiști din Piatra-Neamț, Târgu-Neamț și Secția de Poliție Rurală Români. Acțiunea a beneficiat de sprijinul criminaliștilor și al jandarmilor.

Potrivit polițiștilor, au fost ridicate o armă neletală supusă autorizării, deținută fără drept, un pistol de tip airsoft, peste 70 de cartușe letale pentru arme de vânătoare și opt articole pirotehnice din categoria T1. Au fost ridicate, de asemenea, medii de stocare, laptopuri și telefoane mobile.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale. Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală hotărâre definitivă.

G.S.