7 incendii de vegetație Neamț într-o singură zi. Peste 27 de hectare arse

Mai multe incendii de vegetație uscată au izbucnit în ultimele ore în mai multe localități din județul Neamț, pompierii fiind solicitați să intervină pentru stingerea a șase focare care au afectat, în total, peste 27 de hectare de teren. Intervențiile au fost realizate de pompierii militari, sprijiniți de serviciile voluntare pentru situații de urgență din localități și de reprezentanți ai ocoalelor silvice.

Potrivit ISU Neamț, un prim incendiu s-a produs în comuna Bodești, unde flăcările au mistuit aproximativ 0,2 hectare de vegetație uscată. La Grumăzești, focul a afectat o suprafață de 0,22 hectare, dar a distrus și cinci butuci de vie, precum și un adăpost pentru animale, cu o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați.

În comuna Dămuc, incendiul a cuprins circa un hectar de vegetație uscată și a distrus aproximativ 50 de metri liniari de gard din lemn. Un alt focar a fost semnalat în comuna Agapia, în satul Văratec, unde au ars aproximativ 0,08 hectare de vegetație și 20 de metri liniari de gard din lemn. Flăcările s-au manifestat în apropierea locuințelor, existând riscul extinderii incendiului către gospodării.

Intervenții au avut loc și în comuna Cândești, satul Vădurele, unde a fost afectată o suprafață de aproximativ un hectar. Incendiul amenința să se extindă către fondul forestier, astfel că la stingere au participat, pe lângă pompieri, și echipaje ale SVSU Tazlău și personal din cadrul Ocolului Silvic Tazlău.

Cea mai amplă intervenție s-a desfășurat în comuna Poiana Teiului, unde focul a cuprins aproximativ 20 de hectare de vegetație uscată, lăstăriș, arbori căzuți și litieră. Incendiul a afectat și două construcții din lemn folosite pentru depozitarea plantelor furajere și a existat pericolul propagării către fondul forestier. La acțiune au participat pompierii de la Garda de intervenție Poiana Teiului și Detașamentul Târgu Neamț, alături de membri ai SVSU Poiana Teiului și reprezentanți ai Ocolului Silvic Privat Green Gold Vest și ai Ocolului Silvic Poiana Teiului. Misiunea de stingere a durat aproximativ șapte ore.

Un alt incendiu a fost semnalat în comuna Pâncești, satul Holm, unde flăcările au afectat aproximativ șase hectare de vegetație.

Potrivit pompierilor, cauza probabilă a izbucnirii acestor incendii a fost folosirea focului deschis în spații deschise.

Foto: ISU Neamț