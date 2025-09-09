Șase persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, după ce au fost implicate într-un scandal izbucnit într-un local din municipiul Piatra Neamț.

Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 7 septembrie, în jurul orei 05:00, când doi bărbați, în vârstă de 26 și 34 de ani, au fost agresați fizic în urma unui conflict spontan. La fața locului au intervenit polițiștii, sesizați prin apel 112.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț: „în urma activităților efectuate de polițiști, au fost identificați și depistați, persoanele bănuite de comiterea faptei, 6 bărbați cu vârste cuprinse între 24 și 31 de ani, din localitățile Rediu, Dumbrava Roșie, Alexandru cel Bun, Săvinești și Piatra-Neamț”.

Cei în cauză au fost reținuți pentru o perioadă de 24 de ore, iar ulterior au fost prezentați instanței, care a hotărât arestarea lor preventivă pentru 30 de zile, fiind acuzați de comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, precum și de tulburarea ordinii și liniștii publice.

G. S.

Foto: ilustrativă, arhiva zch.ro