Sărbătoare în familia salvatorilor – SMURD marchează 36 de ani de la înființare

Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare, sau așa cum este cunoscut generic cu acronimul SMURD, marchează pe 25 septembrie 36 de ani de existență. Mai bine de trei decenii și jumătate salvatorii din toată țara care poartă uniforma roșie au intervenit poate în milioane de situații în care viața unei persoane, ori a mai multora, a fost în pericol. Indiferent că vorbim de salvatorii de la fiecare unitate de pompieri ori de cei care lucrează pe aeronavele SMURD, azi este despre ei, despre importanța lor în fiecare comunitate și mai ales de rolul lor în salvarea de vieți omenești.

„Astăzi îi sărbătorim pe cei care sunt mereu pregătiți să intervină atunci când oamenii au cea mai mare nevoie de ajutor. Pompieri, medici, asistenți, voluntari și piloți SMURD – oameni uniți de aceeași misiune: să fie acolo, să ofere ajutor și să salveze vieți.

În spatele fiecărei intervenții se află curaj, muncă, responsabilitate și, de multe ori, sacrificiu.

Vă mulțumim pentru fiecare misiune, pentru fiecare clipă în care ați ales să fiți alături de cei aflați în nevoie și pentru toate viețile pe care le-ați salvat.

La mulți ani, SMURD!”, este mesajul transmis de IGSU.

FOTO IGSU Facebook