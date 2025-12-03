NEAMȚACTUALITATEStiri fierbinti

Șapte proiectile explozive descoperite la Girov

de Sofronia Gabi

Șapte proiectile explozive de calibru 105 mm au fost descoperite la Girov, iar muniția care provine din Al Doilea Război Mondial a fost ridicată de pirotehniștii din cadrul ISU Neamț. Primul dintre proiectile a fost găsit de un localnic în timp ce efectua săpături pentru branșarea la rețeaua electrică. S-a întâmplat pe 2 decembrie, moment în care bărbatul a cerut ajutorul militarilor profesioniști prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 16:30. Având în vedere faptul că între timp se lăsase întunericul, cercetarea zonei aferente locului unde a fost găsit proiectilul a fost efectuată a doua zi.

În această dimineață, în jurul orei 08:30, echipa pirotehnică a reluat activitatea de cercetare în comuna Girov, în locul unde a fost descoperita proiectilul. Cu ajutorul echipamentelor specifice, a fost efectuată cercetarea zonei și au mai fost descoperite încă 6 proiectile explozive  de același calibru (105 mm). Munițiile descoperite provin din Al Doilea Război Mondial”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț. Toate elementele periculoase au fost ridicate de specialiști, fiind transportate și depozitate în condiții de siguranță într-un depozit special amenajat, urmând a fi distruse. Șapte proiectile explozive descoperite la Girov

FOTO: ISU Neamț

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
