Șapte persoane reținute după cele 60 de percheziții din Neamț, Iași și Suceava. Aproape 800 000 de țigarete și importante sume de bani, ridicate de anchetatori

Șapte persoane au fost reținute, iar față de o altă persoană a fost dispusă măsura controlului judiciar, în urma celor 60 de percheziții domiciliare efectuate joi, 13 august, în județele Neamț, Iași și Suceava, într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă asimilată în formă continuată.

Perchezițiile au fost efectuate de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț, împreună cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Neamț.

Potrivit anchetatorilor: „Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, începând cu anul 2024, respectiv 2025, în orașul Târgu Neamț, s-ar fi constituit, în scopul obținerii unor importante beneficii materiale, două grupări de criminalitate organizată, formate din cetățeni români și moldoveni, aflate într-o strânsă legătură infracțională, ambele specializate în contrabanda cu țigarete.

Ambele grupuri infracționale ar fi acționat în mod similar, cu excepția faptului că cea de-a doua ar fi fost formată din mai mulți membri aflați pe diverse paliere infracționale, cu roluri prestabilite și sarcini clar trasate de către liderul grupării, încă de la începutul constituirii”.

Anchetatorii susțin că această grupare ar fi avut un caracter transfrontalier, cu aria de activitate în județele Neamț, Iași și Suceava. Țigaretele ar fi fost comercializate atât în România, cât și în Italia, Germania și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

În urma celor 60 de percheziții, polițiștii au descoperit și ridicat aproximativ 798.000 de țigarete.

Totodată, au fost găsite și ridicate importante sume de bani: 415 610 lei, 40 585 de euro, 9905 lire sterline și 212 dolari.

În cadrul perchezițiilor au mai fost descoperite și ridicate carduri bancare, un lingou de aur de 20 de grame, șase stații de emisie-recepție, două sisteme video tip DVR, un dispozitiv de identificare tip baliză și un AirTag.

Anchetatorii au mai ridicat 14 plăcuțe de înmatriculare, înscrisuri și dispozitive de stocare a datelor, precum și peste 47 000 de articole și produse pirotehnice. De asemenea, au fost indisponibilizate patru autovehicule.

Pe parcursul cercetărilor au fost indisponibilizate și alte cantități de țigarete despre care anchetatorii susțin că ar fi fost comercializate de membrii grupărilor.

În urma probatoriului administrat, la data de 14 august, șapte persoane au fost reținute pentru 24 de ore, iar față de o altă persoană a fost dispusă măsura controlului judiciar. Toate sunt cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și contrabandă asimilată în formă continuată.

Astăzi, procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Neamț cu propunerea de arestare preventivă a persoanelor reținute.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate Bacău, Suceava, Iași, Galați și Ploiești, precum și al serviciilor de combatere a criminalității organizate Buzău, Harghita, Vaslui, Botoșani și Dâmbovița. La operațiune au participat și polițiști ai IPJ Neamț, jandarmi ai IJJ Neamț și ai grupărilor mobile de jandarmi Bacău și Târgu Mureș.

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Foto: IPJ Neamț