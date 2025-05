Nu mai puțin de 26 de descinderi imobiliare au avut loc în mai multe locații din țară, inclusiv la Târgu Neamț, într-un dosar penal în care procurorii DIICOT Vrancea vorbesc de infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și șantaj. Pentru destructurarea grupării acțiunea oamenilor legii s-a desfășurat timp de două zile, în perioada 28 – 29 mai. „Probatoriul administrat a evidențiat că, la începutul anului 2024, sub coordonarea unui inculpat în vârstă de 69 de ani, a fost constituit un grup infracțional organizat, format inițial din patru membri, la care au aderat alți 6 inculpați, cu scopul de a determina două persoane vătămate, prin constrângere, să-i achite liderului grupului suma de 2.200.000 euro, reprezentând o pretinsă datorie față de acesta”, conform DIICOT.

Faptele au avut loc timp de mai bine de un an, în perioada februarie 2024 – mai 2025 când membrii grupării cu vârste cuprinse între 35 și 69 de ani, ar fi abordat victimele în mod repetat. S-ar fi întâmplat în spații publice când acuzații i-au amenințat atât în ce privește siguranța lor fizică cât și a membrilor de familie. În urma perchezițiilor care au avut loc pe 28 mai în locații din Târgu Neamț, județele Vrancea, Buzău, Constanța și municipiului București, trei persoane au fost reținute, iar pentru alte două s-a cerut arestarea în lipsă deoarece se sustrag urmăririi penale.

Alte cinci persoane au fost plasate sub control judiciar. Tribunalul Vrancea a fost sesizat cu propunere de arestare pentru cei reținuți și cei cercetați în lipsă.

