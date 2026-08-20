Salvați Copiii cere renunțarea la examenul propriu de admitere la liceu: „Va adânci inechitățile”

Organizația Salvați Copiii România solicită Ministerului Educației să renunțe la posibilitatea ca liceele să organizeze concursuri proprii de admitere pentru clasa a IX-a, avertizând că măsura ar putea mări costurile suportate de familii, ar alimenta piața meditațiilor și ar accentua diferențele dintre elevi.

Reacția vine în contextul proiectului de metodologie pentru admiterea la liceu în anul școlar 2027-2028, care permite unităților de învățământ să organizeze probe proprii pentru cel mult 50% dintre locurile disponibile, după Evaluarea Națională. Potrivit proiectului, elevii ar putea participa la aceste concursuri doar dacă obțin cel puțin nota 5 la fiecare probă a Evaluării Naționale.

Salvați Copiii susține că introducerea unui al doilea examen va crea un avantaj evident pentru elevii ale căror familii își permit pregătire suplimentară. O consultare realizată de organizație în rândul copiilor cu vârste între 10 și 17 ani arată că 43% dintre respondenți fac meditații, iar fenomenul este mult mai răspândit la gimnaziu, unde ajunge la 57%. Dintre elevii care merg la meditații, 55% urmează pregătire la cel puțin două materii.

„Odată cu adăugarea unor forme și discipline suplimentare de examinare, ne putem aștepta ca incidența și costul meditațiilor să crească, iar echitatea admiterii în învățământul liceal să aibă și mai mult de suferit”, transmite organizația.

Aproape 10.000 de lei pe an, costul educației suportat de părinți

Datele Salvați Copiii arată că părinții cheltuiesc, în medie, 9.818 lei pe an pentru educația unui copil, incluzând meditațiile, programul after-school și materialele didactice. Comparativ cu 2021, costul mediu anual ar fi crescut cu aproximativ 3.100 de lei.

Meditațiile reprezintă una dintre cele mai importante cheltuieli. Costul mediu ajunge la 6.234 de lei pentru familiile care apelează la această formă de pregătire, iar suma lunară este estimată la aproximativ 1.000 de lei. Pentru un sfert dintre părinții ai căror copii fac meditații, aceste cheltuieli înseamnă amânarea altor nevoi ale familiei.

Organizația atrage atenția că accesul la pregătire privată este direct legat de veniturile părinților. În gospodăriile cu venituri sub 5.000 de lei net lunar, incidența meditațiilor este de aproximativ 35%, în timp ce în familiile cu venituri de peste 20.000 de lei aceasta urcă spre 65%.

„O generație întreagă, primul test al unei politici publice”

Salvați Copiii critică și lipsa unei evaluări de impact înainte de introducerea concursurilor organizate de licee. Reprezentanții organizației arată că Ministerul Educației nu a publicat analize privind mecanismele de selecție care funcționează deja, precum probele de aptitudini de la liceele vocaționale sau testările pentru clasele bilingve și intensive.

„Extinderea unui mecanism de selecție, în lipsa evaluării mecanismelor similare aflate deja în funcțiune, transformă o generație întreagă de elevi în primul test al propriei politici publice”, susține organizația.

O altă problemă semnalată este calendarul propus. Evaluarea Națională ar urma să aibă loc între 22 și 25 iunie 2027, rezultatele finale să fie afișate pe 7 iulie, iar concursurile liceelor să se desfășoare între 9 și 12 iulie. Astfel, elevii de 14-15 ani ar putea ajunge să dea încă două probe la doar câteva zile după aflarea rezultatului la examenul național.

Repartizarea computerizată, cerută ca mecanism unic

Organizația recomandă menținerea repartizării computerizate drept mecanism unic de admitere la liceele de stat, cu excepția probelor de aptitudini pentru filiera vocațională.

Dacă Ministerul Educației păstrează varianta concursurilor proprii, Salvați Copiii cere amânarea aplicării până la realizarea unei evaluări de impact și după o consultare națională reală cu elevii din clasele a VII-a și a VIII-a.

Totodată, organizația cere ca resursele să fie orientate spre programe de recuperare, prevenirea abandonului școlar, „Școala după Școală”, „A Doua Șansă” și extinderea programului de masă sănătoasă în comunitățile vulnerabile.

Potrivit datelor invocate de Salvați Copiii, la Evaluarea Națională din 2026 doar 64,91% dintre elevii înscriși au obținut medii peste 5, iar diferențele teritoriale sunt uriașe: de la 43,06% în județul Călărași la 84,06% în București. (Z.C.)