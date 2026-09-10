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Salvamontiștii intervin pentru salvarea vieții unei persoane în Munții Tarcăului

de Croitoru Angela

O echipă de salvatori montani, din Baza Durău, intervine joi, 10 septembrie 2026, pentru salvarea unei persoane cu probleme grave de sănătate, într-o zonă izolată din Munții Tarcăului.

Este vorba despre un bărbat care locuiește într-un cătun izolat din munți, cunoscut localnicilor sub denumirea “La Țarină”. Salvamontiștii nemțeni au reușit să găsească un traseu de acces cu autospeciala de serviciu, pentru promptitudine, l-au preluat pe bolnav, l-au stabilizat, iar acum este transportat spre o zonă din care să poată fi preluat de o ambulanță SAJ Neamț.

Situația este sub control acum, echipajul nostru coboară cu persoana de pe munte. Mai durează aproximativ o oră (de la ora 10:15 -n.r.) până ce vor preda pacientul unui echipaj medical al ambulanței pentru a fi transportat la cea mai apropiată unitate spitalicească, unde va beneficia de investigații medicale și tratament de specialitate”, a precizat Raul Papalicef, directorul Serviciului Public Salvamont Neamț.

Salvamont România a anunțat intervenția: „Acțiune în derulare. Salvamont Neamt intervine în Munții Tarcău, zona La Țarină în vederea acordării primului ajutor și evacuării unei victime care și-a pierdut conștiența. Intervine echipa care asigură permanența în Baza Salvamont Durău”.

Angela Croitoru

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
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