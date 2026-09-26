Salvamont Neamț va putea utiliza o dronă pentru misiunile de căutare și salvare pe munte!

Serviciul Public Județean Salvamont Neamt a primit o nouă dronă destinată misiunilor de căutare, echipament care poate face diferența pe parcursul unor misiuni dificile de căutare în masivul Ceahlău, acolo unde se desfășoară mare parte din activitatea zilnică a salvatorilor montani.

„În intervențiile montane, timpul este esențial, iar utilizarea dronelor ne permite să verificăm rapid suprafețe mari, zone greu accesibile și să obținem informații importante înainte sau în timpul intervenției echipelor din teren. Astfel de echipamente contribuie direct la creșterea eficienței și siguranței operațiunilor de salvare.

Mulțumim Vodafone pentru sprijin și pentru investiția în siguranța celor care ajung să aibă nevoie de ajutor pe munte!„, precizează reprezentanții Salvamont Neamț, într-o informare publică.

(A.C.)