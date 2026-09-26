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Salvamont Neamț va putea utiliza o dronă pentru misiunile de căutare și salvare pe munte!

de Croitoru Angela

Serviciul Public Județean Salvamont Neamt a primit o nouă dronă destinată misiunilor de căutare, echipament care poate face diferența pe parcursul unor misiuni dificile de căutare în masivul Ceahlău, acolo unde se desfășoară mare parte din activitatea zilnică a salvatorilor montani.

În intervențiile montane, timpul este esențial, iar utilizarea dronelor ne permite să verificăm rapid suprafețe mari, zone greu accesibile și să obținem informații importante înainte sau în timpul intervenției echipelor din teren. Astfel de echipamente contribuie direct la creșterea eficienței și siguranței operațiunilor de salvare.

Mulțumim Vodafone pentru sprijin și pentru investiția în siguranța celor care ajung să aibă nevoie de ajutor pe munte!, precizează reprezentanții Salvamont Neamț, într-o informare publică.

(A.C.)

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
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