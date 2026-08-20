Salvamont Neamț intervine în Șaua La Morminte. Victimă epuizată cu probleme medicale

Echipa de salvatori montani din Baza Salvamont Durău intervine, joi, 20 august 2026, pentru salvarea unei persoane din masivul Ceahlău.

Potrivit apelului primit prin 112, în jurul orei 19:00, este vorba despre o persoană aflată în stare avansată de epuizare, care are și unele probleme medicale grave.

„Acțiune în derulare. Salvamont Neamț intervine, în urma unui apel 112, în vederea acordării primului ajutor și evacuării unei victime aflată în stare de epuizare avansată și care prezintă și probleme medicale.

Victima a fost localizată în Șeaua la Morminte-Masiv Ceahlău”, au transmis salvamontiștii nemțeni.

Zona este situată între Chica Fântânelor și complexul Piatra Lată – Șaua Panaghiei, pe traseul care leagă Stațiunea Durău și Cabana Fântânele de Cabana Dochia. Traseul este unul istovitor și nu este recomandat persoanelor cu probleme de sănătate.

(A.C.)

Foto: Salvamont Neamț