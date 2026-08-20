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Salvamont Neamț intervine în Șaua La Morminte. Victimă epuizată cu probleme medicale

de Croitoru Angela

Echipa de salvatori montani din Baza Salvamont Durău intervine, joi, 20 august 2026, pentru salvarea unei persoane din masivul Ceahlău.
Potrivit apelului primit prin 112, în jurul orei 19:00, este vorba despre o persoană aflată în stare avansată de epuizare, care are și unele probleme medicale grave.

„Acțiune în derulare. Salvamont Neamț intervine, în urma unui apel 112, în vederea acordării primului ajutor și evacuării unei victime aflată în stare de epuizare avansată și care prezintă și probleme medicale.Salvamont Neamț intervine în Șaua La Morminte. Victimă epuizată cu probleme medicale

Victima a fost localizată în Șeaua la Morminte-Masiv Ceahlău”, au transmis salvamontiștii nemțeni.

Zona este situată între Chica Fântânelor și complexul Piatra Lată – Șaua Panaghiei, pe traseul care leagă Stațiunea Durău și Cabana Fântânele de Cabana Dochia. Traseul este unul istovitor și nu este recomandat persoanelor cu probleme de sănătate.Salvamont Neamț intervine în Șaua La Morminte. Victimă epuizată cu probleme medicale

(A.C.)

Foto: Salvamont Neamț

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
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