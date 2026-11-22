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Serviciul Public Salvamont Neamț a publicat marți, 17 noiembrie 2026, un anunț prin care informează despre patru posturi disponibile pentru compartimentele tehnic, logistic, administrativ și pentru cel care se ocupă cu dronele.

Dosarele se depun până în 3 decembrie 2026, ora 16.00, iar concursul se va desfășura la sediul instituției, din Stațiunea Durău Nr. 295, comuna Ceahlău.

Care sunt posturile

La compartimentul tehnic, postul este acela de magaziner debutant, iar cei interesați trebuie să aibă studii generale/medii.

Compartimentul logistic oferă un post de referent debutant, pentru care sunt necesare studii medii.

Pentru compartimentul administrativ, este scos spre angajare postul de referent debutant, care cere studii medii.

În cazul compartimentului care se ocupă cu dronele, este disponibil postul de referent debutant, iar persoanele care doresc să aplice trebuie să aibă studii medii.

Contractul se face în același fel, pentru fiecare dintre cele patru: pe durată nedeterminată, cu normă întreagă – de 40 ore/săptămână, cu prezentare la post și inclusiv „în afara orelor de program, în cazul situațiilor considerate urgențe”.

Raul Papalicef, directorul instituției, declara faptul că încearcă „de câțiva ani” să angajeze, dar spune că vin tineri care stau două luni și apoi renunță, relata Mesagerul de Neamț. „Problema este salarizarea, raportată la nivelul de risc și la izolarea la vârful muntelui pe care o presupune această meserie. La nivel de debutant, clasa a treia, după ce și-a luat atestatul, primește un salariu de 3.000 de lei net. Înainte de a primi acest atestat, primește salariul minim pe economie, pentru o perioadă de un an și jumătate, doi ani. Cine să se angajeze pe acești bani?”, explică el.

Condițiile specifice fiecărui post

Calendarul concursului

– depunerea dosarelor de concurs – termen limită 03 decembrie 2026, ora 16:00

– afișarea rezultatelor selecției dosarelor – 07 decembrie 2026

– depunerea contestațiilor – 08 decembrie 2026

– soluționarea contestațiilor – 09 decembrie 2026

– proba practică – 11 decembrie 2026, ora 10:00

– afișarea rezultatelor probei practice – 14 decembrie 2026

– depunerea contestațiilor – 15 decembrie 2026

– soluționarea contestațiilor – 15 decembrie 2026

– proba scrisă – 16 decembrie 2026, ora 10:00

– afișarea rezultatelor probei scrise – 17 decembrie 2026

– depunerea contestațiilor – 18 decembrie 2026

– soluționarea contestațiilor – 18 decembrie 2026

– interviul – 21 decembrie 2026, ora 10:00

– afișarea rezultatelor interviului – 21 decembrie 2026

– depunerea contestațiilor – 22 decembrie 2026

– soluționarea contestațiilor – 23 decembrie 2026

– afișarea rezultatelor finale – 23 decembrie 2026