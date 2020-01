Salubritas SA, acuzată de activitate ilegală în privința gestionării câinilor comunitari

Modul în care este gestionată problema câinilor fără stăpân în Piatra Neamț a fost subiectul conferinței de presă organizată astăzi, 21 ianuarie, la Piatra Neamț de Mircea Șerbănoiu. În calitate de președinte al Federației pentru Protecția Animalelor și Mediului, o organizație non-guvernamentală cu sediul la Brăila, Mircea Șerbănoiu a adus în discuție legalitatea activității derulate de Salubritas SA Piatra Neamț. La conferință a participat și Mihaela Iacoboaia, din partea asociației Polaris din Târgu Neamț.

În cele nouă puncte prezentate, Mircea Șerbănoiu a acuzat firma de salubritate din Piatra Neamț de activitate ilegală în toate aspectele referitoare la gestionarea câinilor comunitari și a precizat demersurile făcute: „Având în vedere toate aceste aspecte, Federația pentru Protecția Animalelor a depus o plângere penală cu privire la comiterea infracțiunilor prin încheierea contractului ilegal și abuziv. Aceasta face obiectul unui dosar amplu la IPJ Neamț și sperăm să aibă o finalitate temeinică și legală, nu vă putem furniza informații din acest dosar. Acțiunile noastre vor continua cu informarea Camerei de Conturi Piatra Neamț cu privire la ilegalitățile comise, informarea și sesizarea instituției prefectului în vederea anulării tuturor actelor administrative ilegale încheiate de acest Salubritas SA. Vom informa și sesiza ANAF cu privire la primirea și cheltuirea unor sume publice fără drept. Mai avem o instituție, pe care nu o vom divulga în acest moment, căreia ne vom adresa, pentru că lucrurile sunt foarte grave la nivelul activității de gestionare câini fără stăpân din Piatra Neamț. Acțiunile au început cu mult timp înainte, prin 2015-2016, cred, le-am atras atenția pe vremea când activitatea se desfășura în vechiul adăpost pe care eu l-am vizitat la vremea respectivă, unde erau ținuți câinii în condiții insalubre, care nu asigurau bunăstarea și protecția animalelor și (n.n. – acțiunile) au culminat cu încheierea contractelor ilegale cu entitățile din județ. Am documentele prin care Salubritas oferă orașului Târgu Neamț, comunei Alexandru cel Bun servicii de gestionare câini, ei îl numesc aici serviciu de ecarisaj, și vedeți, dacă nu cunoști legea, dai interpretare unor termeni alta decât cele prevăzute de legea în sine”.

Referindu-se la colaborarea dintre asociația „Prieten Credincios” și Salubritas, Mircea Șerbănoiu a spus că nu are nici o valoare legală, câtă vreme asociația nu funcționează: „Asociația, din cunoștințele mele, nu mai are activitate de vreo 2-3 ani, dacă nu mai mult. O colaborare cu o entitate care nu mai există din punct de vedere legal, n-are nici o valoare juridică. Faptul că ei invocă acea organizație este pentru a induce în eroare asupra faptului că ei ar fi monitorizați și au o colaborare foarte bună. Asociația își face pe segmentul ei treaba, Salubritas are obligația să-și facă treaba. Colaborarea dintre ei nu este prevăzută în legea specială. Ea poate să existe, ca și document formal între două entități, prin care să-și asume anumite responsabilități (…). De aia se întâmplă atâtea cruzimi, pentru că nefiind un serviciu înființat, ei nu au un personal specializat angajat și foarte clar definit”.

În replică, Cristina Sauciuc, directorul Salubritas SA, declară că există un proces intentat de federație atât firmei pietrene de salubritate, cât și Primăriei Târgu Neamț legat de contractul încheiat și că nimeni din partea federației nu l-a contactat vreodată: „Noi și Primăria Târgu Neamț avem un proces la Tulcea cu această federație, care cere anularea contractului de prestări servicii. Nu mai există contractul, noi am depus documentele la dosar, a fost un prim termen în proces. Nu mi se pare nimic ilegal, atâta timp cât avem pe SEAP oferta. În lege spune că pot fi strânși câinii pe o distanță de 60 kilometri de la adăpost. Eu nu înțeleg ce vor, nu am avut nici o discuție cu dânșii. Se face mult zgomot pentru nimic, totul se învârte în jurul banilor. De când sunt director, nu am fost contactat niciodată, deși aș fi vrut să vorbim”. (C.I.)