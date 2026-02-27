ADMINISTRAȚIEACTUALITATEBACĂU

Sălile de jocuri de noroc intră în vizorul primarilor. Primele exemple la Bacău și Roman

admin
de admin

Guvernul României a acordat autorităților locale puterea de decizie „dacă permit și în ce condiții să funcționeze jocurile de noroc”. A fost nevoie de doar câteva zile pentru ca primele reacții să apară din partea edililor din zona de Nord Est.

Noile reguli impun și autorizație anuală din partea primăriei, fără de care activitatea nu poate continua. Astfel, Consiliile locale pot interzice complet păcănelele, pot limita funcționarea lor la anumite zone sau impune taxe locale suplimentare.

Primarul municipiului Bacău, Lucian Stanciu Viziteu cere consultare publică

Sălile de jocuri de noroc intră în vizorul primarilor. Primele exemple la Bacău și RomanPrimarul municipiului Bacău arată că soarta sălilor de jocuri de noroc în localitate va fi decisă de cetățeni, dar el și-a prezentat și opinia personală. „Mă bucur că eforturile colegilor mei parlamentari din USR au dat roade și avem, în sfârșit, un cadru prin care putem decide noi, ca și comunitate, dacă permitem existența acestor companii. Părerea mea este că acest tip de afacere face foarte mult rău multor oameni și familii, fără a aduce un beneficiu real”, a declarat edilul, citat de Mesagerul de Bacău.

Primarul Laurențiu Leoreanu anunță că sălile de jocuri de noroc vor pleca din centrul municipiului Roman

Primarul municipiului Roman, Laurențiu Leoreanu anunță, într-o postare pe Facebook, că a fost reactat un proiect de hotărâre de Consiliu Local pentru interzicerea operării sălilor de jocuri de noroc în centrul municipiului.

Sălile de jocuri de noroc intră în vizorul primarilor. Primele exemple la Bacău și RomanVreau să interzic jocurile de noroc în centrul orașului, iar când spun centru, nu mă refer doar la strada principală. Mă refer la toată zona unde avem un trafic intens, unde avem grădinițe, creșe, școli, instituții publice.

Nu cred că jocurile de noroc își au locul alături de toate aceste obiective și în zonele de trafic intens. Va fi o zonă foarte mare din oraș, care va fi liberă de aceste jocuri”, a declarat Laurențiu Leoreanu pentru Mesagerul de Neamț.

Rămâne de văzut cum se vor concretiza aceste inițiative. Dar având în vedere că a existat o reacție publică inițială pozitivă, mai ales pe rețelele de socializare, este de așteptat ca și alți primari să vină cu proiecte similare.

Z.C.

Autor:

admin
admin
Articolul precedent
Vaslui. O familie din Sofronești a rămas fără acoperiș în plină iarnă! Focul a pornit de la jar aruncat lângă o stivă de lemne
Articolul următor
Suceava. Casă și adăpost de animale cuprinse de flăcări

Ultima ora

ACTUALITATE

Accident grav la Păstrăveni. Patru persoane rănite după impactul dintre un utilaj agricol și un autoturism

Un accident soldat cu patru persoane rănite s-a produs...
ACTUALITATE

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiile magistraților

Astăzi, 27 februarie, președintele Nicușor Dan a promulgat legea...
Stiri fierbinti

Suceava. Casă și adăpost de animale cuprinse de flăcări

Un incendiu puternic a izbucnit la o gospodărie din...
SOCIAL

Vaslui. O familie din Sofronești a rămas fără acoperiș în plină iarnă! Focul a pornit de la jar aruncat lângă o stivă de lemne

O situație de urgență, anunțată prin apel la 112,...
Stiri fierbinti

Accident la Pipirig. După un slalom periculos printre mașini, un tânăr a lovit TIR și s-a oprit pe patul de spital!

Un tânăr de 20 de ani, care conducea un...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale