Sălile de jocuri de noroc intră în vizorul primarilor. Primele exemple la Bacău și Roman

Guvernul României a acordat autorităților locale puterea de decizie „dacă permit și în ce condiții să funcționeze jocurile de noroc”. A fost nevoie de doar câteva zile pentru ca primele reacții să apară din partea edililor din zona de Nord Est.

Noile reguli impun și autorizație anuală din partea primăriei, fără de care activitatea nu poate continua. Astfel, Consiliile locale pot interzice complet păcănelele, pot limita funcționarea lor la anumite zone sau impune taxe locale suplimentare.

Primarul municipiului Bacău, Lucian Stanciu Viziteu cere consultare publică

Primarul municipiului Bacău arată că soarta sălilor de jocuri de noroc în localitate va fi decisă de cetățeni, dar el și-a prezentat și opinia personală. „Mă bucur că eforturile colegilor mei parlamentari din USR au dat roade și avem, în sfârșit, un cadru prin care putem decide noi, ca și comunitate, dacă permitem existența acestor companii. Părerea mea este că acest tip de afacere face foarte mult rău multor oameni și familii, fără a aduce un beneficiu real”, a declarat edilul, citat de Mesagerul de Bacău.

Primarul Laurențiu Leoreanu anunță că sălile de jocuri de noroc vor pleca din centrul municipiului Roman

Primarul municipiului Roman, Laurențiu Leoreanu anunță, într-o postare pe Facebook, că a fost reactat un proiect de hotărâre de Consiliu Local pentru interzicerea operării sălilor de jocuri de noroc în centrul municipiului.